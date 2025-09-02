Πηγές Δήμου Αθηναίων: «Απρόκλητη και υβριστική» η δήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ

«Στην απρόκλητη και υβριστική δήλωση της Υπουργού Τουρισμού δεν αξίζει να απαντήσουμε» λένε πηγές του Δήμου Αθηναίων, για το θέμα που έχει προκύψει και τα γκράφιτι σε τοίχους της Αθήνας με μηνύματα κατά του Ισραήλ.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την απάντηση που έδωσε μετά από επιστολή της για τα γκράφιτι, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Δούκας «δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του. Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος» τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη, για να συμπληρώσει ότι «η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία».

Απαντώντας, πηγές του Δήμου Αθηναίων, είπαν ότι «οι 3 Υπουργοί έγιναν 4. Αναμένουμε και τον επόμενο, αφού όπως φαίνεται όλα γίνονται κατόπιν εντολής. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών της Αθήνας».