Πλεύρης: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για ροές από Ιράν – Μια παρατεταμένη κατάσταση θα δημιουργήσει πρόβλημα συνολικά στην Ευρώπη

Τη διεύρυνση της παρακολούθησης των Ιρανών που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι, παρά τα γεγονότα στο Ιράν, «είναι νωρίς να μιλήσουμε για ροές» και για Ιρανούς που θα ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «τέτοια θέματα έχεις, όταν έχει παρατεταμένες καταστάσεις. Μια παρατεταμένη κατάσταση θα δημιουργήσει πρόβλημα συνολικά στην Ευρώπη».

Ξεκαθάρισε πάντως πως αναμένει επιρροές στο μεταναστευτικό, αφού το Ιράν συνορεύει με την Τουρκία.

«Οι Ιρανοί προφανώς θα στραφούν προς την Τουρκία. Όταν κάποιος βρεθεί εκεί, στη συνέχεια έχει φιλοδοξία να βρεθεί στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ωστόσο, ότι μια τέτοια κουβέντα είναι σε επόμενο στάδιο. Δεν ξέρουμε το βάθος των επιχειρήσεων, τη χρονική διάρκειά τους, όμως οι ροές αυξάνονται όταν μια κατάσταση παγιωθεί και παραμείνει έκρυθμη για μεγάλο χρονικό διάστημα» ανέφερε.

Σχετικά με την τουρκική πλευρά, είπε ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επικοινωνία «σε επίπεδο μεταναστευτικού».

Εξήγησε επίσης ότι η ελληνική πολιτική θα χειριστεί με αυστηρότητα αιτήματα και παροχές ασύλου από Ιρανούς, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτούντες μπορεί να υποστηρίζουν το ισχύον ιρανικό καθεστώς.

«Δεν ξέρεις εάν έρχεται για οικονομικούς λόγους ή εάν είναι διωκόμενος από το καθεστώς. Παρακολουθούμε γιατί μπορεί να πρόκειται και για Ιρανούς που ανήκουν στο ίδιο το καθεστώς. Εάν είναι να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ασύλου, θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, λόγω αλλαγής στην κατάσταση. Όταν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, μπαίνουμε ακόμη σε μεγαλύτερη επιφυλακή, διότι υπάρχει μια ανησυχία ότι κόσμος που μπορεί να έρθει από μια περιοχή που είναι σε έκρυθμη κατάσταση, μπορεί να είναι με τους επιτιθέμενους ή με αυτούς που θέλουν να κάνουν δολιοφθορές και να μην είναι από αυτούς που διώκονται. Άρα προφανώς αυτή η παρακολούθηση γίνεται ούτως ή άλλως. Από το καλοκαίρι είχα ζητήσει να γίνουν επανεξετάσεις περιπτώσεων ασύλου και ήδη τρέχουν γύρω στις 1.000 περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών και περιπτώσεις που δεν δικαιολογούν πια άσυλο. Για τους Ιρανούς μπαίνουμε σε ένα βαθμό παραπάνω επιφυλακής ως προς την εξέταση του ασύλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά εμείς θα πρέπει να κάνουμε ακόμα καλύτερα τη δουλειά μας», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στις σκέψεις που υπάρχουν για την κατάργηση της μπούρκας στην Ελλάδα, ενώ μίλησε και για τον πολιτικό χώρο εστιάζοντας στην ΝΔ και το «δικαίωμα» της Μαρίας Καρυστιανού να έχει έναν δικό της πολιτικό φορέα.

Ο κ Πλεύρης επιβεβαίωσε ότι η παράταξη παραμένει στη βάση της λαϊκή παράταξη και για να κερδίσει τις εκλογές πρέπει να απευθύνεται και στο κέντρο αναγνωρίζοντας, παρ’ολα αυτά ότι είναι λογικό να έχουν συμβεί λάθη στα χρόνια διακυβέρνησης.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στις υποκλοπές δηλώνοντας ότι το ποινικό σκέλος των υποκλοπών αφορά φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες και συνέχισε προσθέτοντας ότι προφανώς υπάρχει πολιτική διάσταση στο ζήτημα.