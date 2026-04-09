«Πόλεμος» Λαζαρίδη – ΠΑΣΟΚ για τα προσόντα του υφυπουργού: «Λειτουργείτε ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη», «Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει»

Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη κλιμακώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), με τη Χαριλάου Τρικούπη να επανέρχεται με δεύτερη, ακόμη πιο σκληρή ανακοίνωση, στην οποία ζητεί ευθέως την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Η υπόθεση, που ξεκίνησε από τη σύγκρουση για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, εξελίχθηκε σε μετωπική πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα προσόντα του υφυπουργού και τον διορισμό του το 2007.

Στη νεότερη παρέμβασή του, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει θεαματικά τους τόνους. «Το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» και επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Κατά το ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ούτε τίτλο ισότιμο με ΑΕΙ, επικαλούμενος άγνοια του νόμου και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρόσληψή του ως ειδικού επιστήμονα υπουργού το 2007 μπορεί να έγινε από «λάθος του κράτους». «Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Και προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καλώντας τον πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία: «Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει». Σε διαφορετική περίπτωση, προσθέτει, «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού».

Μακάριος Λαζαρίδης: «Λάσπη και fake news»

Νωρίτερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και στη συντριπτική πλειοψηφία της ελάσσονος αντιπολίτευσης για την καταψήφιση του άρθρου 51 του νομοσχεδίου για το «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις». Η επίμαχη διάταξη προέβλεπε, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού, καθώς και οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων της Λέσβου.

Μέσω ανάρτησής του, ο υφυπουργός κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι, «μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει», επιλέγει «να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα», καταφεύγοντας σε «λάσπη και fake news». Παράλληλα, επιτέθηκε πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «λειτουργεί πλέον ως ουρά του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη», για να προσθέσει με δηκτικό τόνο ότι «μάλλον αυτή είναι η “νέα συγκυβέρνηση” που οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης: χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα».

Απαντώντας ειδικότερα στα ερωτήματα για τα προσόντα του και τον διορισμό του το 2007, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι είχε καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν, αναφέροντας συγκεκριμένα «απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το The College of Southeastern Europe». «Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί», τόνισε, αποδίδοντας στην αντιπολίτευση πρόθεση δημιουργίας «φθηνών εντυπώσεων». Και, απαντώντας στις αιχμές περί «εξαπτέρυγων», έκλεισε με ακόμη πιο αιχμηρή φράση, σημειώνοντας πως «καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη», διότι –όπως είπε– «γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους».

Η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και τα ερωτήματα για τον διορισμό του 2007

Είχε προηγηθεί η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με την οποία η Χαριλάου Τρικούπη άνοιξε το μέτωπο για τα προσόντα του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε ερωτήματα για το πώς ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε αναλάβει το 2007 καθήκοντα ειδικού επιστήμονα υπουργού, τη στιγμή που –όπως υποστήριξε– ο νόμος 2190/1994 όριζε ως ελάχιστα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι δεν έχει δοθεί απάντηση για το αν πρόκειται για συνωνυμία, αν υπάρχει άλλος τίτλος σπουδών που δεν είναι γνωστός ή αν έχει εκδοθεί κάποιο έγγραφο που να εξομοιώνει τίτλο ιδιωτικής σχολής με πτυχίο ΑΕΙ. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του και προς το Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν αναζητηθεί εξηγήσεις από τον ίδιο τον υφυπουργό. Με σαφή ειρωνική διάθεση, η Χαριλάου Τρικούπη κάλεσε τον «πρωθυπουργό της αριστείας» να τοποθετηθεί, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης θα «φιλοτιμηθεί να απαντήσει» πριν επικαλεστεί «την κατάνυξη των ημερών».

Η αφετηρία της σύγκρουσης

Η όλη αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη σκληρή κριτική που είχε ασκήσει ο Μακάριος Λαζαρίδης στο για την καταψήφιση του άρθρου 51 του νομοσχεδίου για το «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις». Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός είχε κάνει λόγο για στάση που «πραγματικά προκαλεί εντύπωση», επιμένοντας ότι σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πρωτογενή τομέα η αντιπολίτευση επέλεξε να απορρίψει μέτρα στήριξης.

«Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας επέλεξαν να πουν “όχι”. Όχι στα μέτρα, όχι στην ενίσχυση, όχι στην ευθύνη», ανέφερε, σε δήλωσή του. Και θέτοντας ευθέως πολιτικό δίλημμα, διερωτήθηκε: «Τελικά τι ακριβώς καταψήφισαν; Την προστασία της παραγωγής; Τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου; Τα μέτρα για τον περιορισμό των ζωονόσων;».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε αποδώσει στη στάση της αντιπολίτευσης χαρακτηριστικά μικροκομματισμού, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται «με σχέδιο και αποφασιστικότητα» στο πλευρό των κτηνοτρόφων και της περιφέρειας, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της παραγωγής και της δημόσιας υγείας «με ή χωρίς τη συναίνεσή τους».