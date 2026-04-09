Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: «Επέλεξαν το “όχι” στα μέτρα για τη στήριξη κτηνοτρόφων που πλήττονται από αφθώδη πυρετό»

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ και της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελάσσονος αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή την καταψήφιση του άρθρου 51 του νομοσχεδίου για το «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού, καθώς και οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων της Λέσβου.

Σε δήλωσή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για στάση που «πραγματικά προκαλεί εντύπωση», υποστηρίζοντας ότι σε μια κρίσιμη συγκυρία η αντιπολίτευση επέλεξε να απορρίψει μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που πλήττονται από ευλογιά και αφθώδη πυρετό. «Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας επέλεξαν να πουν “όχι”. Όχι στα μέτρα, όχι στην ενίσχυση, όχι στην ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να μετατρέψει την κριτική σε ευθεία πολιτική πίεση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θέτοντας το ερώτημα τι ακριβώς επέλεξαν να καταψηφίσουν. «Τελικά τι ακριβώς καταψήφισαν; Την προστασία της παραγωγής; Τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου; Τα μέτρα για τον περιορισμό των ζωονόσων;» διερωτήθηκε, αποδίδοντας στη στάση τους χαρακτηριστικά στείρας άρνησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όταν οι περιστάσεις απαιτούν σοβαρότητα, κάποιοι επιλέγουν τον μικροκομματισμό», ενώ διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται «με σχέδιο και αποφασιστικότητα» στο πλευρό των κτηνοτρόφων και της περιφέρειας. Όπως τόνισε, τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της παραγωγής και της δημόσιας υγείας θα προχωρήσουν «με ή χωρίς τη συναίνεσή τους».