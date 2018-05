Πριγκιπικό… ατόπημα! Άλλαξαν επώνυμο στη Μπέτυ Μπαζιάνα

Η Μπέτυ Μπαζιάνα ήταν εκείνη που ανέλαβε να ξεναγήσει την Δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα στο Μουσείο Μπενάκη. Το Clarence House (σ.σ. επίσημη κατοικία του πρίγκιπα της Ουαλίας) ανέβασε στο twitter φωτογραφίες από την επίσκεψη των δυο κυριών στο Μπενάκη. Ως εδώ, όλα καλά.

«Η Δούκισσα της Κορνουάλης βλέπει ελληνικά εκθέματα στο Μουσείο Μπενάκη κατά τη διάρκεια της ξενάγησης με την κυρία Μπέτυ Μπατζιάνα» ήταν η ανάρτηση που συνόδευε τις φωτογραφίες. Μόνο που η σύντροφος του πρωθυπουργού δεν λέγεται Μπατζιάνα αλλά Μπαζιάνα.

The Duchess of Cornwall views Greek artefacts at the @TheBenakiMuseum during a tour with Ms. Betty Batziana. #RoyalVisitGreece pic.twitter.com/ik1ZJTC45W

Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν; Μόνο να μη ρωτούσαν τους Αμερικανούς…

Όταν τον περασμένο Οκτώβριο ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, η Μπέτυ Μπαζιάνα είχε συναντήσει τη σύζυγο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάρεν Πενς. Η Μελάνια απουσίαζε από την Ουάσινγκτον εκείνες τις μέρες.

Στο tweet του γραφείου της… Δεύτερης Κυρίας των ΗΠΑ είχε γίνει πάλι λάθος στο επώνυμο της Μπέτυς Μπαζιάνα. Τότε είχε γίνει… Μπαϊζάνα. Baizana την είχαν γράψει οι Αμερικανοί.

Enjoyable visit with Dr. Betty Baizana during the Official Working Visit of the Prime Minister of the Hellenic Republic to Washington, D.C. pic.twitter.com/0NXaLBNa4n

— Karen Pence (@SecondLady) October 18, 2017