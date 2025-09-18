Πολιτική

Ψάχνουν διέξοδο στον ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα Τσίπρα – Η τακτική που αποφασίστηκε να ακολουθήσουν

Καθημερινά γίνονται συσκέψεις με βασικό ζητούμενο το πως θα εκλαϊκευθεί το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ΔΕΘ
Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Τσίπρας
Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Τσίπρας / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Ελένη Καλογεροπούλου

Το θέμα των συνεργασιών για το οποίο έχει μιλήσει κατ’ επανάληψη ο Σωκράτης Φάμελλος έχει μπεί στο μικροσκόπιο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την κατεύθυνση τα στελέχη της Κουμουνδούρου επεξεργάζονται μία σειρά από προτάσεις για το πως μπορεί να πάρει σάρκα και οστά αυτό το σενάριο. 

Κάποιοι μάλιστα στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι θα λειτουργούσε υποβοηθητικά της όλης προσπάθειας η διοργάνωση εκδηλώσεων με πολυσυλλεκτικά πάνελ τα οποία θα στείλουν το μήνυμα στην κοινωνία ότι κάτι έχει αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος προκειμένου να συζητήσει όλες τις εξελίξεις, από την διαχείριση του κόμματος Τσίπρα μέχρι και την αλλαγή της στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη στο θέμα των συνεργασιών.

Παράλληλα καθημερινά γίνονται συσκέψεις με βασικό ζητούμενο το πως θα εκλαϊκευθεί το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ΔΕΘ ενώ τα στελέχη της Κουμουνδούρου προκειμένου να απεγκλωβιστούν από το θέμα Τσίπρα κάνουν στροφή στην επικαιρότητα.

Στο πλαίσιο αυτό χθες σχολίαζαν την πορεία της οικονομίας με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ: Όπως ανέφεραν  το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πτώση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Είχε προηγηθεί μείωση κατά 1,53% μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2024.

Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η κυβερνητική πολιτική οδήγησε σε νέα ύψη το υπερπλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 αυξήθηκε στα 8,1 δισ. ευρώ, από 4,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Οι ίδιοι άνθρωποι πρόσθεταν: Εδώ πρέπει όλοι να απαντήσουν με σαφήνεια: Θεωρούν ότι τα υπερπλεονάσματα είναι επιτυχία ή αποτυχία της οικονομικής πολιτικής; Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ότι πρόκειται για αποτυχία καθώς τα υπερπλεονάσματα είναι η άλλη πλευρά της αφαίρεσης του εισοδήματος από τα μεσοστρώματα και τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας.

Εν τω μεταξύ η Νέα Αριστερά ετοιμάζεται για το προγραμματικό της συνέδριο που θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Και σε αυτό το στρατόπεδο πάντως  υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα των συνεργασιών και της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν τα στελέχη της Πατησίων στο θέμα αυτό.

Η Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξη της σχολιάζοντας τα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα τόνισε πως όποιος κομματικός σχηματισμός, υπαρκτός ή μελλοντικός θα πρέπει να πάρει θέση στο ζήτημα της ανάγκης για συσπείρωση δυνάμεων. Και σημείωσε περαιτέρω, για το πιθανό κόμμα Τσίπρα πως «θα κριθεί από το αν θα τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο που θα δίνει προοπτική στην εξεύρεση λύσης, δηλαδή προοπτική στη συσπείρωση δυνάμεων».

Στο ερώτημα για το αν ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ίδια απάντησε «εγώ είμαι βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και αυτή τη στιγμή το κόμμα μας τάσσεται κι εγώ προσωπικά τασσόμαστε υπέρ της ανάγκης συσπείρωσης, ξαναλέω προφανώς κοινού μετώπου, προφανώς ξεκάθαρων θέσεων».

