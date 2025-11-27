Qatargate: Νέα μαρτυρία «καίει» την Εύα Καϊλή – Παρούσα όταν προσφέρθηκε μίζα για διαμέρισμα στις Βρυξέλλες

Σε μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του σκανδάλου Qatargate, που ταλαιπωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια, μια μάρτυρας κατέθεσε στοιχεία που εμπλέκουν άμεσα την πρώην αντιπρόεδρό του, Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της βελγικής εφημερίδας «Le Soir», η μάρτυρας περιγράφει πώς η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα κατά την προσφορά δωροδοκίας που συνδεόταν με την αγορά του διαμερίσματος στις Βρυξέλλες, που προοριζόταν να μοιραστεί με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, καθώς φέρεται να κατέβαλε 100.000 ευρώ από το συνολικό τίμημα σε μετρητά. Η νέα μαρτυρία, όπως αναφέρει η εφημερίδα, θεωρείται από το γραφείο του εισαγγελέα ως σοβαρή ένδειξη για εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση που είναι γνωστή ως Qatargate.

Αυτό το στοιχείο ενισχύει τις υποψίες για ένα ευρύτερο δίκτυο διαφθοράς, όπου ξένα συμφέροντα, όπως αυτά του Κατάρ, φέρονται να επηρεάζουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημοσιοποίηση αυτής της μαρτυρίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η δίκη για το Qatargate αναμένεται να προχωρήσει σύντομα, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στις εμπλεκόμενες προσωπικότητες, αλλά και στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς.

Το σκάνδαλο Qatargate αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μετρητών στο σπίτι της Καϊλή στη Βρυξέλλες, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η τότε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που κατείχε μία από τις υψηλότερες θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με υποψίες ότι προωθούσε τα συμφέροντα του Κατάρ μέσω εντατικής δραστηριότητας «lobbying».

Παρά τις κατηγορίες, η Καϊλή και ο σύζυγός της Τζόρτζι έχουν επιμείνει στην αθωότητά τους, με τον τελευταίο – πρώην βοηθό Ιταλών ευρωβουλευτών όπως οι εμπλεκόμενοι Αντόνιο Παντζέρι και Αντρέα Κοτζολίνο – να ισχυρίζεται το 2023 ότι οι αρχικές του ομολογίες ήταν εξαναγκασμένες.