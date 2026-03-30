Σαμαράς κατά κυβέρνησης για Κύπρο: «Αν φύγουμε, θα πρόκειται για εθνικό ευτελισμό»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα εξαπέλυσε, για ακόμη μία φορά, ο Αντώνης Σαμαράς, παρεμβαίνοντας με αιχμηρό τρόπο στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30.03.2026) στο Πολεμικό Μουσείο για το βιβλίο του Ιωάννη Μάζη. Ο πρώην πρωθυπουργός, αφού εξήρε την ακαδημαϊκή και δημόσια προσφορά του καθηγητή, έσπευσε να συνδέσει τη συζήτηση για τη γεωπολιτική με τη σημερινή συγκυρία, κάνοντας λόγο για ένα διεθνές περιβάλλον «ριζικά διαφορετικό» και ασκώντας δριμεία κριτική για έλλειψη διορατικότητας από τη σημερινή πολιτική ηγεσία.

Ιδιαίτερα οξύς εμφανίστηκε στο ζήτημα της παρουσίας ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η αποστολή φρεγατών και F-16 μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα. «Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει ότι, εάν η Ελλάδα αποχωρήσει μόλις λήξει η ένταση με το Ιράν, «τότε θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό». Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα ισοδυναμούσε αφενός με παράδοση του ελέγχου της περιοχής στην Τουρκία και αφετέρου με το μήνυμα ότι «η Κύπρος, όντως κείται μακράν».

Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι η προστασία της Κύπρου «δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν», αλλά μόνο «όταν θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής», επιμένοντας ότι η πραγματική εθνική απειλή παραμένει η Τουρκία. Στο ίδιο πλαίσιο, πρότεινε την αξιοποίηση της συγκυρίας για τη μόνιμη συστάθμευση ελληνικών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων στο νησί, με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μια ευρεία πολιτική συμμαχία «στο σύνορο της Ευρώπης». «Αυτό σημαίνει αποτροπή. Αυτό σημαίνει πολιτική. Αυτό σημαίνει ισχυρό και υπερήφανο έθνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αιχμές για το ΥΠΕΞ και το μήνυμα για τους χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία

Παράλληλα, επανήλθε και στο θέμα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Αντιόχειας στη Συρία, καταγγέλλοντας ότι παραμένουν «εγκαταλελειμμένοι» απέναντι σε επιθέσεις από φιλοτουρκικές ομάδες. Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανεπαρκή την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών και ζήτησε από την Αθήνα να θέσει άμεσα το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, προτείνοντας τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε χριστιανική περιοχή» και την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων. «Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η χώρα μας» είναι να μη μείνει αμέτοχη, είπε, ζητώντας ευρύτερη κινητοποίηση για τη στήριξη των χριστιανικών πληθυσμών. Κλείνοντας, ο Αντώνης Σαμαράς επιχείρησε να δώσει ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, μιλώντας για ανάγκη «πραγματικής αναγέννησης της πατρίδας» και επαναλαμβάνοντας ότι ο πατριωτισμός «ενώνει, δεν διαιρεί».

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής

Σημειώνεται ότι η παρέμβαση Σαμαρά έγινε στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου βιβλίου, με τίτλο: «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης», του ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη, στο Πολεμικό Μουσείο, σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς έδωσε το «παρών» και ο Κώστας Καραμανλής. Η νέα κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με ηχηρές παρεμβάσεις του Μεσσήνιου πολιτικού, προσέδωσε εξαρχής αυξημένο ενδιαφέρον στην εκδήλωση, με τα πολιτικά βλέμματα να είναι στραμμένα κυρίως στον χαιρετισμό του πρώην πρωθυπουργού και στα μηνύματα που θα εξέπεμπε προς την κυβέρνηση.

Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά

Κυρίες και κύριοι

Απόψε θα μιλήσω για το βιβλίο που αφορά τον επί χρόνια φίλο μου, τον Γιάννη τον Μάζη.

Ο Γιάννης Μάζης ουσιαστικά εισήγαγε τη γεωπολιτική στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από 35 χρόνια. Με ακαδημαϊκή προσφορά τεσσάρων δεκαετιών στο Πανεπιστήμιο και μια τεράστια εργογραφία, που περιλαμβάνει 43 βιβλία και μονογραφίες, 13 συλλογικούς τόμους, στους οποίους ενέταξε 271 ακαδημαϊκές και άλλες δημοσιεύσεις, γραμμένες σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρωσικά και τουρκικά. Εχει τιμηθεί με πλήθος σημαντικών διακρίσεων στο εξωτερικό, όπως -ενδεικτικά- το παράσημο του Ιππότη Εθνικού Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Μάζης είναι ο θεμελιωτής της Ελληνικής Σχολής της Γεωπολιτικής. Ήταν η πρωτοπόρα, Λακατοσιανής εμπνεύσεως επιστημονική του μεθοδολογία, που ενέταξε στις διεθνείς σπουδές και τη συστημική γεωπολιτική ανάλυση.

Ο Γιάννης δεν αρκείται στην ανάλυση δεδομένων για λόγους επιστημονικούς, αλλά με συνεχείς παρεμβάσεις ενημερώνει αδιάλειπτα τον ελληνικό λαό για όσα συμβαίνουν, αλλά θα έλεγα πολλές φορές και για όσα πρόκειται να συμβούν.

Φίλες και φίλοι,

Καθώς περνάμε μια περίοδο παγκόσμιας αλλαγής υποδείγματος, με τεράστιες τεκτονικές αναστατώσεις και αναταράξεις, η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητεί και να εκμεταλλεύεται τη γνώση τέτοιων ανθρώπων στο καινούριο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Περιβάλλον δυσδιάκριτο, ριζικά διαφορετικό από όσα ίσχυαν τα τελευταία χρόνια στη διπλωματία και στη διεθνή πολιτική, με κύριο πρωταγωνιστή σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Εχω πολλές φορές αναφερθεί στη γεωπολιτική και στην αναγκαία διορατικότητα, που -δυστυχώς- δεν διακρίνει τη σημερινή πολιτική ηγεσία στην πατρίδα μας. Μίλησα πριν λίγες μέρες και στη Βουλή. Δεν σκοπεύω σήμερα λοιπόν να προβώ σε εκτεταμένη ανάλυση, ούτε να τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα. Θα πω δυό λόγια μόνο που αφορούν στην περιοχή μας.

Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα μείνουν μόνον για “όσο χρειαστεί” στην Κύπρο. Εχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις.

Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η …απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, από αυτήν της Τουρκίας;

Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό.

Διότι αυτό θα σημαίνει πως, πρώτον, παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία και στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, και,

Δεύτερον, ότι εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν…

Κυρίες και κύριοι,

Η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν. Πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής! Γιατί αυτή είναι η πραγματική, υπαρκτή, εθνική απειλή!

Δεν μπορούμε ως Ελλάδα, εγγυήτρια χώρα σύμφωνα με τις συνθήκες, να “προστατεύουμε” την Κύπρο όταν απειλείται από το μακρινό Ιράν για λίγες εβδομάδες, αλλά να την αφήνουμε εντελώς απροστάτευτη ενώ απειλείται από την Τουρκία, που είναι δίπλα και παραμένει κατοχική δύναμη εδώ και πενήντα δύο χρόνια.

Και δεν μπορούμε ως Ενωμένη Ευρώπη, που αναζητά μάλιστα την στρατηγική αυτονομία της, να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι ένα κράτος μέλος της Ένωσής μας έχει εδάφη του υπό κατοχήν από τρίτο κράτος, εκτός Ένωσης. Τι Ένωση είναι αυτή; Και τι είδους στρατηγική αυτονόμηση επιδιώκει;

Γι αυτό λοιπόν, προσέξτε, έχω προτείνει την αξιοποίηση της συγκυρίας, με στόχο τη σταθερή συστάθμευση των ελληνικών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων στην Κύπρο. Μια ευρεία δηλαδή πολιτική συμμαχία , συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής, που πρέπει να σχηματιστεί άμεσα και να παραμείνει στην Κύπρο, στο σύνορο της Ευρώπης. Γιατί μη ξεχνάμε ότι ήδη η βάση “Ανδρέας Παπανδρέου” στο νησί, χρησιμοποιείται από την Αμερική, καθόσον οι Αμερικανοί με σύμβαση φιλοξενούνται εκεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και μάλιστα από την Εθνική Φρουρά. Κι έχουν ήδη αρχίσει τον εκσυγχρονισμό της βάσης προκειμένου να φιλοξενεί πάσης φύσεως αεροσκάφη, όπως άλλωστε συνέβη και στον προηγούμενο πόλεμο της Μ.Ανατολής το 2023- 24. Ολοι λοιπόν οι συσχετισμοί μας ευνοούν. Αυτό σημαίνει αποτροπή.

Αυτό σημαίνει πολιτική. Αυτό σημαίνει ισχυρό και υπερήφανο έθνος, που το υπολογίζουν οι γύρω του, φίλοι και… λιγότεροι φίλοι!

Θέλω να ελπίζω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική και το εθνικό συμφέρον. Και μένω εδώ σήμερα.

Ήθελα όμως να αναφερθώ -για μιαν ακόμη φορά- στους εγκαταλελειμμένους Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους της Αντιόχειας στη Συρία, στην αρχαία Σελεύκεια. Νέα επεισόδια έγιναν πριν από δυο μέρες σε βάρος τους, απο φιλοτουρκικές ομάδες. Επιτέθηκαν σε σπίτια και σε μαγαζιά, σε ένα κλίμα τρομοκρατίας. Ζητούν με επιστολή τους στον πρωθυπουργό να μην τους αφήσει η Ελλάδα μόνους σε αυτό το πογκρόμ. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η χώρα μας -αντί της απαράδεκτης «κομιλφό» ανακοίνωσης του ΥΠΕΞ- είναι να προωθήσει άμεσα στην ΕΕ το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών εκεί και να απαιτηθεί η εγκατάσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε Χριστιανική περιοχή. Γιατί με ένα επίσημο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και με αντίστοιχες ευρωπαϊκές κυρώσεις, οι φανατικοί εχθροί της Χριστιανοσύνης δεν θα τολμούσαν ποτέ τέτοιες ωμότητες.

Γιατί, επιτέλους, αυτό το κράτος οφείλει να ανταποκριθεί ευρύτερα στη στήριξη του έθνους!

Φίλες και φίλοι,

Με τον Γιάννη έχουμε μαζί σε πολλά ζητήματα συναντίληψη.

Κυρίως στεκόμαστε απέναντι στον ευτελισμό της πολιτικής και της κυριαρχίας της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Και έχουμε, πιστεύω, μια κοινή προσδοκία για μια πραγματική αναγέννηση της πατρίδας μας, που τόσο την έχει ανάγκη η χώρα.

Το έχω πει, και το ξαναλέω, τελειώνοντας: ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!

Ευχαριστώ!