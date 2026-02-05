Σε προεκλογικούς ρυθμούς η ΝΔ: Η «επιστράτευση» υπουργών και το στοίχημα της συσπείρωσης

Από τα Ιωάννινα ξεκίνησε χθες (04.02.2026) και επίσημα η προεκλογική μάχη της Ν.Δ.. Το σύνθημα της κυβέρνησης για τις εκλογές δόθηκε με την επίσημη έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου, εν όψει του συνεδρίου του Μαΐου στην Αθήνα, και με τελικό ορόσημο τις εθνικές κάλπες.

Το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς δίνουν έμφαση στον διάλογο με την κοινωνία, με στόχο, από τη μία να επικοινωνήσουν το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης σε όλο του το φάσμα, και από την άλλη να δώσουν βήμα στους πολίτες ενόψει των εκλογών.

«Την αξία των κυβερνητικών πολιτικών δεν τη μετρούν οι δηλώσεις των πολιτικών αλλά η εμπειρία των ίδιων των πολιτών που ωφελούνται από αυτές» δήλωσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετείχε σε πάνελ με 4 πολίτες των Ιωαννίνων που επωφελήθηκαν από πολιτικές της κυβέρνησης, με κοινωνικό πρόσημο… Έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας και δύο ωφελούμενες προγραμμάτων της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης) και της κοινωνικής πρόνοιας.

«Παράθυρο» για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

«Η Ν.Δ. είναι η «μεγάλη κοινωνική και λαϊκή παράταξη» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η στήριξη των πιο αδύναμων παραμένει σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ επισήμανε ότι η οικονομική στρατηγική των τελευταίων ετών έχει εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης.

Μάλιστα, άφησε ένα «παράθυρο ανοιχτό» να εξεταστεί η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

«Να μας έχετε εμπιστοσύνη – αυτό έχω να πω μόνο» δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η Ελλάδα αλλάζει, με τη Νέα Δημοκρατία ως πρωταγωνίστρια των εξελίξεων» ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, στην πρεμιέρα του προσυνεδριακού διαλόγου από την Ήπειρο.

«Επιστράτευση» υπουργών…

Προσυνέδρια θα οργανωθούν έως τις 15 Μαΐου σε πολλές πόλεις της χώρας, με θεματικές ενότητες, οι οποίες θα υποστηρίζονται και με ομιλίες των αρμόδιων υπουργών, ενώ παράλληλα θα δίνεται έμφαση και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες.

Χθες, στα Ιωάννινα, το πρώτο θεματικό πάνελ αφορούσε στο κοινωνικό κράτος (Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή) και τον λόγο έλαβαν οι αρμόδιοι υπουργοί, Σοφία Ζαχαράκη Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως και Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αντίστοιχη θα είναι η οργάνωση και στις επόμενες προσυνεδριακές εκδηλώσεις.

Ο στόχος της συσπείρωσης…

Επιπλέον, στόχος του προσυνεδριακού διαλόγου είναι και η ενδυνάμωση με τις περιφερειακές οργανώσεις και τη βάση του κόμματος, δεδομένου ότι η Ν.Δ. αυτή τη στιγμή έχει χαμηλή συσπείρωση….

Η επανασυσπείρωση της Ν.Δ., η οποία σήμερα κυμαίνεται στο 56%, είναι το μεγάλο «στοίχημα» για την Πειραιώς, καθώς αν δεν αυξηθεί, και υπό την πίεση των κομμάτων από τα δεξιά αλλά και από τη Μαρία Καρυστιανού, εκτιμάται ότι η «γαλάζια» παράταξη κινδυνεύει να διολισθήσει και στο 25%, πολύ μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Ο απολογισμός θα γίνει μετά το Συνέδριο του Μαΐου, το καλοκαίρι, ενώ μετά τη Δ.Ε.Θ. και το νέο πακέτο παροχών για τη στήριξη των πολιτών, θα ενταθούν και οι περιοδείες του Πρωθυπουργού, με έμφαση στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί διαρροές προς άλλα κόμματα.