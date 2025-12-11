Σεξιστική επίθεση της Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: Σιγά μην σκίσετε κάνα καλσόν

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετέτρεψε σε σόου για ακόμη μια φορά την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ προχώρησε σε σεξιστική επίθεση εναντίον της Μαρίας Συρεγγέλα.

«Σιγά μην σκίσετε κανά καλσόν», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Μαρία Συρεγγέλα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια εξέτασης του κ. Ξυλούρη προκαλώντας την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος ζήτησε από τα υπόλοιπα κόμματα να καταδικάσουν αυτή την φρασεολογία.

Μάλιστα η Μαρία Συρεγγέλα δεν έκρυψε την οργή της για τις πρόσφατες αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την για συκοφαντία.

Συγκεκριμένα η αντιπρόεδρος της Εξεταστικής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μέσα σε έξι ημέρες η κ. Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένα επαναλάβει ψευδείς ισχυρισμούς εις βάρος μου. Η μικροπολιτική της εμμονή είναι θλιβερή, αλλά δεν θα μείνει αναπάντητη».

Η αντιπαράθεση είχε κορυφωθεί κατά την εξέταση του Χρήστου Μαγειρία, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε αναφορές στη σχέση της Μαρίας Συρεγγέλα με την μάρτυρα Πόπη Σεμερτζίδου, αφήνοντας υπόνοιες για διαπλοκή.

Η κ. Συρεγγέλα αντέδρασε άμεσα, ζήτησε να αποκατασταθεί η άλλη και προειδοποίησε ότι θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της.

«Ζήτησα να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη», ξεκαθάρισε η Μαρία Συρεγγέλα, ενώ τόνισε πως δεν θα αφήσει κανέναν να αμφισβητεί την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά της.