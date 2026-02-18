«Σκληρό ροκ» ΝΔ με ΠΑΣΟΚ με άρωμα «σκανδάλου»: Η στρατηγική του Μαξίμου στον δρόμο για τις κάλπες

«Μετωπική» επίθεση στους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους επιλέγει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να αναδείξει ότι η πολιτική σταθερότητα με τη ΝΔ αυτοδύναμη στο τιμόνι της χώρας, είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της χώρας.

Με τη φράση: «Καμία πολιτική δύναμη, πέραν της δικής μας, αυτή την πρόοδο δεν μπορεί να την εγγυηθεί» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας τη Δευτέρα σε κομματική εκδήλωση, έδωσε τον τόνο για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΝΔ στο δρόμο προς τις κάλπες.

Βασικό «όπλο» της «γαλάζιας» παράταξης, είναι ο κατακερματισμός στο πολιτικό σκηνικό και η αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς.

«Μετωπική» επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Σταθερά στο στόχαστρο του Μαξίμου και της Πειραιώς είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση, με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί σε «απόσταση αναπνοής».

Μετά την υπόθεση Παναγόπουλου, η Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο «πονοκέφαλο», καθώς υπό έρευνα στη Δικαιοσύνη βρίσκεται στενή συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, μέλος της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε παρατυπίες με επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Το συγκεκριμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ήταν αποσπασμένη υπάλληλος στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων.

Πρόκειται για υπόθεση που έφερε χθες το απόγευμα (17.2.26) στο φως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και που αναμένεται να προκαλέσει νέα πολιτική «θύελλα» από σήμερα.

Η επίθεση της ΝΔ στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι «μετωπική» και θα κλιμακώνεται στο δρόμο προς τις κάλπες.

Κι αυτό, όχι μόνο γιατί η Πειραιώς στοχεύει στην ίδια δεξαμενή με τη Χαριλάου Τρικούπη, στο κεντρώο εκλογικό ακροατήριο, αλλά και γιατί δίνει «μάχη» για να αυξήσει τη διείσδυσή της στους αναποφάσιστους, που σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις κινούνται γύρω στο 24%.

Η κριτική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο «ραντάρ» της «γαλάζιας» παράταξης και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε μία κόντρα δίχως τέλος με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Εκτός από τις κατηγορίες για εργαλειοποίηση του πόνου των συγγενών των Τεμπών για πολιτικά οφέλη, «γαλάζια» στελέχη της προσάπτουν και προσπάθεια να φανεί ως μία αντισυστημική επιλογή μέσα από τις συνεχείς καταγγελτικές της παρεμβάσεις κατά της κυβέρνησης εντός και εκτός Βουλής.

Με το «βλέμμα» στις κινήσεις Τσίπρα και Καρυστιανού

Στο επίκεντρο της κριτικής του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του κατά του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, έδωσαν την αφορμή για μία έντονη, εφ’ όλης της ύλης επίθεση, κατά του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο πρωθυπουργός εκείνης της κυβέρνησης, ο οποίος τώρα επιχειρεί μέσω ενός “rebranding” να επανέλθει, επανέρχεται με κεντρικό σύνθημα τα «καθαρά χέρια». Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης, η κυβέρνηση που έστειλε στα μανταλάκια και στη Δικαιοσύνη πολιτικούς αντιπάλους, η κυβέρνηση των προγραφών δημοσιογράφων (…) Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι κουνάνε το δάχτυλο σε όλους μας, στη Νέα Δημοκρατία, για το κράτος δικαίου;» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, μετά την απάντηση Τσίπρα στις δηλώσεις Στουρνάρα ότι όταν δεν συμφώνησε με την πρόταση του για τη νέα Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας, το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο στην εταιρεία της συζύγου του.

Από την ημέρα που η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, ανακοίνωσε την πρόθεση της να ιδρύσει κόμμα, η ΝΔ την αντιμετωπίζει ως πολιτικό πρόσωπο και της καταλογίζει ότι «χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά».

Οι τόνοι ανεβαίνουν κυρίως όταν η ίδια επιτίθεται στην Κυβέρνηση, όπως έκανε πρόσφατα με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, με στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να την κατατάσσουν στην κατηγορία «τζάμπα πατριώτες», όπως λένε χαρακτηριστικά.

«Στο χέρι μας μια νέα τιμητική εντολή»

«Η μία επιλογή είναι η Ν.Δ. με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και τις βελτιώσεις που χρειάζονται… Τα υπόλοιπα δεν είναι ούτε χάος, ούτε ακυβερνησία. Είναι συγκεκριμένες υπαρκτές επιλογές τις οποίες ο κόσμος θα αξιολογήσει. Μέχρι τώρα είναι ο κ. Ανδρουλάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Φάμελλος, ο κ. Βελόπουλος και πάει λέγοντας. Πιθανότατα θα προστεθούν και κάποιες ακόμα. Τώρα, το αν οι άλλες επιλογές έχουν πρόγραμμα, το κοστολογήσουν, πουν κάτι συγκεκριμένο, μένει να το δούμε» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (Open), εκφράζοντας την εκτίμηση ότι στο τέλος της δεύτερης τετραετίας, με την κυβέρνηση να έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα της, οι πολίτες συγκρίνοντας τι παρέλαβε και τι παραδίδει, θα δώσει «άλλη μία τιμητική εντολή» στη ΝΔ. «Αυτό θεωρώ ότι είναι πρωτίστως στο δικό μας χέρι, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την πολιτική αντιπαράθεση» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.