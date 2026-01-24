Σοφία Ζαχαράκη: Θα κατασκευαστούν φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 750 κλινών

«Το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η κατασκευή φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δυναμικότητας 750 κλινών». Αυτό δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση του πανεπιστημίου στην Πτολεμαΐδα, αργά το βράδυ του Σαββάτου (24.01.2026).

Όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 750 φοιτητικών κλινών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ (σ.σ. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

Πρόκειται για φοιτητικές εστίες που θα κατασκευαστούν σε τέσσερις πόλεις, την Κοζάνη, την Φλώρινα, την Καστοριά και την Πτολεμαΐδα, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις διαμονής για τους φοιτητές.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι πρόκειται για «ένα μεγαλεπήβολο έργο που αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι και θα προσφέρει ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα στο πανεπιστήμιο ώστε εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων του να το επιλέγουν οι φοιτητές και για λόγους αξιοπρεπούς διαμονής κατά την φοίτηση τους».

Η υπουργός Παιδείας πρόσθεσε ότι εκτός από τις φοιτητικές εστίες «η κυβέρνηση στηρίζει την φοιτητική στέγη για εκείνους που τηρούν τα κριτήρια του νόμου με την ενίσχυση έως και 2000 ευρώ ανά φοιτητή».

«Η εφάπαξ ενίσχυση επιδόματος φοιτητικής στέγης έχει αυξηθεί κατά 200%»

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι από το 2021 η εφάπαξ ενίσχυση επιδόματος φοιτητικής στέγης έχει αυξηθεί κατά 200%.

«Τα χρήματα που δίνουμε δεν είναι αμελητέα αλλά θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί θέλουμε να στηρίξουμε εκείνες τις ομάδες των νέων που σπουδάζουν εκτός της μόνιμης κατοικίας τους».

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να στηρίξει επιπλέον τα περιφερειακά πανεπιστήμια με νέους φοιτητές και γι’ αυτό ψηφίστηκε διάταξη που αυξάνει το ποσοστό φοιτητών από κατατακτήριες εξετάσεις από το 15 στο 30%» .

Αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην εξωστρέφεια του ιδρύματος με τα ξενόγλωσσα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά τμήματα, τις διεθνείς συμπράξεις και συνεργασίες πολλών μελών ΔΕΠ με συναδέλφους τους από άλλα πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά και για τις πρωτοβουλίες στην Ελληνόγλωσση εκπαίδευση της ομογένειας και τις επιδόσεις στην Δια βίου Μάθηση.

Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό της δήλωσε ότι «ως απόφοιτοι του Ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου είμαστε περήφανοι» και κάλεσε τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας «να συνεχίσουν το δρόμο της εξέλιξης του ιδρύματος ώστε τα νέα παιδιά της χώρας με την σειρά τους να επιλέγουν για τις σπουδές τους το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο».

Νωρίτερα η κ. Ζαχαράκη επισκέφτηκε το δημαρχείο Κοζάνης όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο, Γιάννη Κοκκαλιάρη, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη Σιάτιστα όπου επισκέφθηκε το Κοινωφελές Ίδρυμα «Κώστας και Ελένη Παπανικολάου» όπου ενημερώθηκε για την προσφορά του στην ευρύτερη περιοχή.