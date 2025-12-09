Στα μπλόκα Καρδίτσας και Τρικάλων ο Νίκος Ανδρουλάκης: Τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Δύο μπλόκα αγροτών θα επισκεφθεί σήμερα Τρίτη (9.12.25), μέχρι το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επιμένει ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, αφού έχουν «στραγγαλιστεί» οικονομικά με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και πως έχουν τόσο την ενσυναίσθηση, όσο και την εμπειρία να μην ταλαιπωρούν το κοινωνικό σύνολο με τις κινητοποιήσεις τους.

Σημειώνει δε, όπως ήδη έχει γράψει το newsit.gr, ότι «τα κλειδιά των μπλόκων τα έχει η κυβέρνηση», προκαλώντας την ότι αν και εκείνη αντιλαμβανόταν ως δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, όπως υποστηρίζει ο πρωθυπουργός, και επιθυμούσε να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα έπρεπε να έχει θέσει ήδη το πλαίσιο της συζήτησης και να έχει εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 στις εντεκάμισι το πρωί και με εκείνους στο μπλόκο των Τρικάλων μία ώρα αργότερα. Στις επαφές του με τους αγρότες, θα επαναλάβει τρόπον τινά τις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει το κόμμα του στον δημόσιο διάλογο, αρχής γενομένης από τη συνδιάσκεψη για το αγροτικό που είχε συγκαλέσει στη Θεσσαλία σε ανύποπτο χρόνο, αναδεικνύοντας από τότε το ζήτημα σε μείζον για το κοινωνικό σύνολο και πάντως για τον πρωτογενή τομέα που αποτελεί «ατμομηχανή» της εθνικής οικονομίας και σε πολλές περιπτώσεις εξαγωγών, την καλύτερη διαφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό.

Μεταξύ πολλών άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για την «Κάρτα του Αγρότη», ήτοι το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, κάτι που το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει πρώτο, στις 24 Ιανουαρίου 2025 στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό. Συνεργάτες του προέδρου του κόμματος, μάλιστα, τείνουν να το υπενθυμίζουν με νόημα, αφού εσχάτως κυκλοφορούν διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου ότι αποτελεί ‘άσσο στο μανίκι’ του πρωθυπουργού.

Μαζί με αυτό, δε, υπενθυμίζουν και την αντίδραση της κυβέρνησης τότε, όταν το πρότεινε η Χαριλάου Τρικούπη. Τότε, το Μέγαρο Μαξίμου σχολίαζε ότι με τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ ευνοεί το λαθρεμπόριο και το καλούσε ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ», να αλλάξει έδρανα στη Βουλή και να κάτσει λίγο δίπλα, εκεί που κάθονταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει ακόμα για την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή «ενεργειακές κοινότητες». Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε παραγωγός ή κάθε συνεταιρισμός θα μπορεί να παράγει το δικό του ρεύμα, ώστε να μη δουλεύει για να πληρώνει τους παρόχους ενέργειας και αν του… περισσεύει ρεύμα, θα μπορεί να το πουλάει στο δίκτυο, προκειμένου να διευκολύνει και άλλους καταναλωτές.

Επιπλέον, επιφυλάσσοντας ειδική μνεία στην ευλογιά των ζώων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τονίσει την ανάγκη οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα ζώα τους, να αρχίσουν να αποζημιώνονται άμεσα. Στην πραγματικότητα, συνεργάτες του σημειώνουν ότι όσοι κτηνοτρόφοι έχουν δει τα ζώα τους να οδηγούνται στο σφαγείο, «δεν έχουν πάρει φράγκο», με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ακόμα και επιβίωσης κάποιοι εξ αυτών. Ακόμα και άλλοι που δεν τα έχουν σφάξει, αναγκάζονται συχνά να τα κρατούν σε καραντίνα, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Πρέπει όμως να τα ταΐζουν και να τα συντηρούν και οι περισσότεροι δεν έχουν καν αυτή τη δυνατότητα. Ψέγουν δε, το γεγονός ότι ακόμα και όταν αρχίσουν οι αποζημιώσεις, για κάθε ζώο που κοστολογείται στα 500 ευρώ για παράδειγμα, οι κτηνοτρόφοι θα παίρνουν μόνο 50…

Μηνύματα Βενιζέλου

Στο μεταξύ, με την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου να προγραμματίζεται για την Πέμπτη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όσα είπε ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης χθες σε εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» με θέμα «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Αφού μίλησε για την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, που μπορεί να συναφθεί μόνο αν προβλέπει την άρση των ασυμμετριών που κυριαρχούν, ο Ευάγγελος Βενιζέλος θέλησε να μιλήσει για τη συναίνεση και τις… συνεργασίες. «Η χώρα δεν μπορεί να πορευθεί προς το μέλλον με ασύμμετρο πολιτικό σύστημα που αντιμετωπίζει με αμηχανία την ανάγκη για εθνικές και θεσμικές συναινέσεις, αλλά και την ανάγκη για συνεργασίες που μπορεί να καταστούν αναπόφευκτες», είπε, τονίζοντας ότι η διαφορά μεταξύ συναίνεσης και συνεργασίας είναι μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη είναι η διαφορά από τη μονοκομματική εκδοχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα όριά της.

«Ιδίως υπό τη μορφή μία αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχει μετατραπεί σε μονοπρόσωπη εξουσία χωρίς θεσμούς αντιρρόπησης και ουσιαστικές, σύγχρονες εγγυήσεις διαφάνειας», είπε, την ώρα που η συζήτηση για τις συνεργασίες έχει ανοίξει για τα καλά και το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί μεταξύ αυτών και της πολιτικής αυτονομίας.