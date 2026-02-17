Πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης: Με ποσοστό 71,8% εγκρίθηκε το νέο όνομα του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»

«Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι, με αυτοπεποίθηση, με σχέδιο, με αισιοδοξία για τη χώρα», υπογραμμίζει ο Στέφανος Κασσελάκης
Στέφανος Κασσελάκης
Ο Στέφανος Κασσελάκης στο βήμα του έκτακτου συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

Τη μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ενέκριναν την Τρίτη (17.02.2026) τα μέλη του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο Στέφανος Κασσελάκης, τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας υπερψήφισαν με ποσοστό 71,8% την αλλαγή του ονόματος σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

«Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στην ανάρτησή του.

«Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά.

Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας:
”ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής.

Το νέο μας όνομα εκφράζει τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή και για το επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση.

Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι.

Με αυτοπεποίθηση.

Με σχέδιο.

Με αισιοδοξία για τη χώρα».

 

Σημειώνεται τέλος ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είχε ιδρυθεί στις 23 Νοεμβρίου 2024 από τον Στέφανο Κασσελάκη, ως κεντρώο κόμμα στον χώρο του σύγχρονου κέντρου και του προοδευτισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
71
53
52
50
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής: «Καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του υπουργείο Πολιτισμού για την εξασφάλιση των ιστορικών ντοκουμέντων από τις εκτελέσεις αγωνιστών την περίοδο της κατοχής
Κωνσταντίνος Τασούλας
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτη εργαζόμενη: «Δεν απασχολείται στην Πλεύση Ελευθερίας εδώ και ένα χρόνο»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλά για «κακοστημένη σκηνοθεσία» στην υπόθεση «Βιολάντα», καταγγέλλει και «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης» και δηλώνει ότι θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη κατά Γεωργιάδη, Κουσουλό και Πολύζο
Ζωή Κωνσταντοπούλου 21
Κυριάκος Μητσοτάκης για ανεργία στους νέους: Στόχος να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές
Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρεται σε φοροελαφρύνσεις για νέους έως 25 ετών, στο «Σπίτι μου ΙΙ» και στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, σημειώνοντας ότι «η ακρίβεια και το στεγαστικό πιέζουν»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κόντρα δίχως τέλος, νέα καταγγελία και αιχμές για την υπόθεση Γρηγορόπουλου
Η αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, εδώ και ημέρες, εκτείνεται από την Ολομέλεια έως τις επιτροπές και τα social media, με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει σταθερά υψηλά
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
30
Αντώνης Σαμαράς σε Κωνσταντίνο Τασούλα: «Σε λάθος κατεύθυνση» τα εθνικά, αδιέξοδα στο εσωτερικό
Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητήματα δημογραφικού, ακρίβειας και χρηματοδότησης των ΜμΕ, ενώ άσκησε κριτική στη γραμμή στα ελληνοτουρκικά και ζήτησε η συνταγματική αναθεώρηση να μην γίνει «επικοινωνιακά»
Κωνσταντίνος Τασούλας και Αντώνης Σαμαράς 20
Newsit logo
Newsit logo