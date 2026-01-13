Συμβαίνει τώρα:
Στίβεν Μάιραν: Στην Αθήνα ο «εγκέφαλος» της οικονομικής ατζέντας Τραμπ

Ο Αμερικανός αξιωματούχος θεωρείται ότι έχει ρόλο-κλειδί στις αποφάσεις για το διεθνές εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ και τις σχέσεις με Κίνα και Ε.Ε.
Ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μάιραν
Ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μάιραν ( ΦΩΤΟ Francis Chung/POLITICO via AP Images)

Ένας από τους ανθρώπους που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβεν Μάιραν, αναμένεται αύριο, Τετάρτη (14.01.2026), στην Αθήνα, προκειμένου να παραχωρήσει διάλεξη στην Εθνική Πινακοθήκη, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η αυριανή (14.01.2026) εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη (στις 17:00) θα ξεκινήσει με σύντομη τοποθέτηση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον στενό συνεργάτη του πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,  ενώ θα ακολουθήσει και συνέντευξη του Στίβεν Μάιραν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «παρών» θα δώσει και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον οποίο ο Στίβεν Μάιραν είχε συναντηθεί τον περασμένο Οκτώβριο, κατά την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στην Ουάσιγκτον.

 

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των ΗΠΑ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), όπου κατά την πρώτη θητεία Τραμπ υπήρξε το κατεξοχήν μειοψηφούν μέλος, τάσσοντας σταθερά υπέρ πιο επιθετικών μειώσεων επιτοκίων.

Ο Στίβεν Μάιραν θεωρείται εκ των αρχιτεκτόνων της δασμολογικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, με ρόλο-κλειδί στις αποφάσεις για το διεθνές εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ και τις σχέσεις με Κίνα και Ε.Ε.

