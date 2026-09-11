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Πολιτική

Στο 34ο δημοτικό Θεσσαλονίκης για τον αγιασμό ο Νίκος Ανδρουλάκης – «Το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας»

Στο μήνυμα του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε το ζήτημα του δημογραφικού λέγοντας ότι υπάρχουν όλο και λιγότερα πρωτάκια
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/MOTION TEAM)
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Στο 34ο δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον  καθιερωμένο αγιασμό.

Μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 34ο δημοτικό σχολείο ήταν ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον αγιασμό ενόψει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και να μιλήσει με εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

«Κάθε πρωί που ανοίγει μια σχολική αίθουσα σε κάθε γωνιά της χώρας, οικοδομείται το μέλλον της πατρίδας. Και το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δημογραφικού.

«Τα πρωτάκια λιγοστεύουν, αίθουσες κλείνουν, ελλείψεις επιμένουν, ναι, σημαντικές είναι οι ελλείψεις που δυσκολεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Και δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες που ανοίγουν τα σχολεία. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού, και τη δημόσια παιδεία για το κοινωνικό κράτος, που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα σε κάθε νομό και ιδιαίτερα σε κάποιους νομούς της ακριτικής Ελλάδας» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/MOTION TEAM)
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/MOTION TEAM)

Από τη πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επιβράβευσε τους δασκάλους για την δουλειά τους ενώ έκανε αναφορά στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο ισόγειο του σχολείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη σήμερα στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/MOTION TEAM)

«Έχετε τους καλύτερους δασκάλους, πιστέψτε με δεν το λέω έτσι. Βλέπω την αξιολόγηση που έχει αυτό το σχολείο, βλέπω τώρα τον λαχανόκηπό σας επάνω στον πρώτο όροφο, τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για να αναδείξουμε τα ευρήματα που είναι κάτω στον ισόγειο χώρο. Όλα αυτά δείχνουνε ότι δεν είστε ένα απλά τυπικό σχολείο, αλλά κάνετε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και πολύ μεγαλύτερη δουλειά» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τους βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Μιχάλη Χουρδάκη καθώς και τα στελέχη του γραφείου Θεσσαλονίκης Δημήτρη Σαρηγιάννη, Αναστασία Γεωργιάδου, Ειρήνη Μαγδάκη. Μετά τον αγιασμό είχε συνάντηση με τον σύλλογο διδασκόντων. Από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Χρήστος Τζελέπης και ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα σχολικών επιτροπών και δημογραφικού Στέλιος Τσουλιάς.

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