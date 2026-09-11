Το ΠΑΣΟΚ «βλέπει» ντέρμπι για τη δεύτερη θέση – Στο στόχαστρο ξανά ο Τσίπρας

Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να μη δίνουν αυτή την αίσθηση, στο ΠΑΣΟΚ όμως, επιστρέφοντας από τις μακρές περιοδείες των κλιμακίων τους σε Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα, αισθάνονται ότι η μάχη για τη δεύτερη αν μη τι άλλο, θα είναι ντέρμπι.

Διακηρυγμένος στόχος τους, ασφαλώς, παραμένει η πρωτιά, αλλά σε κάθε περίπτωση, η απεικόνιση του ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις που έρχονται αμέσως μετά από τη ΔΕΘ στη δεύτερη θέση, θα έδινε πολύ μεγάλη ώθηση στο κόμμα, που δοκιμάστηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα, με την εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ, που του ‘αποκαθήλωσε’ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων.

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Ίσως για αυτό ο «πόλεμος» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ να διαρκεί λίγο περισσότερο κάθε φορά που αναζωπυρώνεται με μία αφορμή, παρά το γεγονός ότι αμφότερα τα κόμματα ευαγγελίζονται την επικράτησή τους επί της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, στην Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθούν να σχολιάζουν τα λεγόμενα Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εκτιμώντας ότι ήταν τόσο …ανεδαφικά ως ο ίδιος να προσγειώθηκε αίφνης στην χώρα και να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση.

Απαντώντας σε κάτι που τους θίγει και …προσωπικά, ότι η ΕΛΑΣ ιδρύθηκε για να καλύψει το κενό που προέκυψε από την τριετία που πέρασε και τη δημιουργία ενός ‘μονοπολικού’ συστήματος, όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν με νόημα ότι αιτία της διατήρησης του ‘καθεστώτος Μητσοτάκη’ υπήρξε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τη συντριβή του 2019.

Στην Χαριλάου Τρικούπη πάντως, επιμένουν και σε κάτι άλλο, πολύ σημαντικό κατά τους ίδιους. Την …στροφή που θεωρούν ότι κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. «Πριν μήνες και πριν αρχίσει να ξεφουσκώνει, απέρριπτε κάθε συνεργασία ακόμα και μετεκλογικά, δήλωνε πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ όμορο χώρο και έκανε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη δημοκρατική παράταξη. Τώρα που καταλαβαίνει πως οι χορηγοί του δεν αρκούν, εμφανίζεται μετανιωμένος», λένε, εκτιμώντας όμως ότι τα πραγματικά του σχέδια αποκαλύφθηκαν από τον Γιώργο Σιακαντάρη, πριν τον ‘αδειάσει’ από βήματος της ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας.

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Μιλούν εξάλλου για ‘σύμπτωση θέσεων’ της ΕΛ.Α.Σ με τη ΝΔ σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το συνταξιοδοτικό, η ανοχή στα funds και η εξωτερική πολιτική, ενώ …συμπτώσεις παρατηρούν και στο πεδίο της …διαπλοκής με τα μεγάλα συμφέροντα, την οποία εδώ και καιρό καταλογίζουν τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαχωρίζει εαυτόν, με την επαναλαμβανόμενη φράση του ότι δεν έχει εξαρτήσεις.

Ειδικά για τον Γιώργο Σιακαντάρη, πάντως, και τον τρόπο με τον οποίο …εξαφανίστηκε από την ιστοσελίδα του κόμματος, παρότι υπήρξε κατά τους ίδιους συντάκτης της Ιδρυτικής Διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι έφταιξε το ότι …αποκάλυψε τις προθέσεις ίσως της ηγεσίας του κόμματος να συμπλεύσει με τη ΝΔ. Επιπλέον, μιλούν και για άλλες δηλώσεις του κ.Σιακαντάρη, όταν εμφάνιζε την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κάσο ως ‘μονομερή’ ενέργεια της πατρίδας μας, αποκαλύπτοντας στην πραγματικότητα το ‘όραμα’ της ηγεσίας του κόμματος σιγά σιγά, όπως αφήνουν να εννοηθεί.