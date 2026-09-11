Πώς «διαβάζει» το Μέγαρο Μαξίμου τη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ – Πού ποντάρει για υψηλές «πτήσεις» στην κάλπη

Το «βλέμμα» στραμμένο στις δημοσκοπήσεις που ακολουθούν των εμφανίσεων τους στη ΔΕΘ, έχουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Η πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή της GPO (για το Star Tv) είχε μηνύματα για όλους… Στο «στρατόπεδο» της κυβέρνησης υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η απήχηση θα μεγαλώσει όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα.

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Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπενθυμίζουν με έμφαση ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην προηγούμενη ΔΕΘ είχε δημοσκοπικό αντίκρισμα μετά τον Ιανουάριο του 2026, οπότε και οι πολίτες είδαν τα οφέλη στην τσέπη τους.

Εν αναμονή και νέων δημοσκοπήσεων

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς δίνουν έμφαση στις δημοσκοπήσεις που θα διενεργηθούν από την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και θα καταγραφεί η απήχηση των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος θα παρουσιάσει αύριο επίσημα το πρόγραμμα του.

Το ίδιο πλαίσιο κυριαρχεί και εντός της ΕΛΑΣ καθώς ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισε τις προτάσεις του στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο πλαίσιο της ΔΕΘ την Τετάρτη.

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Το «ψυχολογικό όριο» του 30%

Η δημοσκόπηση της GPO καταγράφει τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου πάνω από στο 30,6%, λίγο πάνω δηλαδή από το ψυχολογικό όριο του 30%, ενισχυμένη κατά 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποτυπώνεται σταθερά ως ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δεύτερη θέση, με την ΕΛΑΣ να συγκεντρώνει ποσοστό 16%, και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,8%.

Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 9,0%%, το ΚΚΕ στο 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9%, η Φωνή Λογικής στο 3,7% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε κατακόρυφη πτώση, στο 3,6%. Κάτω από τον «πήχυ» του 3% για είσοδο στη Βουλή αποτυπώνονται το ΜΕΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, η Νίκη με 1,2%, ενώ ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα δηλώνει το 4,6%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα, στην πρόθεση ψήψου, που αποτυπώνει τους αναποφάσιστους στο 14,5%, από 11,6 που ήταν πριν από τρεις μήνες.

Πως είδαν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη

Οι πολίτες «χτυπούν καμπανάκι« προς όλους.

Η πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένοι από τις προτάσεις στη ΔΕΘ.

Η ΝΔ, μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,8% στην πρόθεση ψήφου (και κατά 2% στην εκτίμηση ψήφου).

Η ΕΛΑΣ ανεβάζει το ποσοστό της μόλις κατά 0,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής, πριν την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος του, δεν έχει μεταβολές σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου και πάντως δεν κάλυψε απώλειες.

Ωστόσο, στο ερώτημα ποιος από τους τρεις αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κ. Μητσοτάκης, το 15,5% ο Αλ. Τσίπρας και το 10,6% ο Ν. Ανδρουλάκης.

Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρείς.

Ο «άγνωστος Χ»

Στην δημοσκοπική «εξίσωση» λείπει ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος και έτσι δεν μετριέται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Αυτή τη στιγμή παραμένει ο «άγνωστος Χ» και δεν αποτυπώνεται πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα, και ειδικότερα αυτά δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος.