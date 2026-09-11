Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων – Χαμόγελα, selfies και «high five» με μαθητές 

Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους ανανεωμένους χώρους του σχολείου βλέποντας τις εργασίες και τις βελτιώσεις που έχουν υλοποιηθεί τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους χώρους υγιεινής
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων 2026
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η νέα χρονιά για τους μαθητές ξεκίνησε επίσημα σήμερα με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων για να παραστεί στον καθιερωμένο αγιασμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Άνω Λιόσια συνοδεύονταν από τον  Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές για μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη δημιουργία, πρόοδο και θετικά αποτελέσματα.

Έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων είχε τοποθετηθεί ένα μεγάλο χαρτόνι με το μήνυμα «Καλή Σχολική Χρονιά», μεταφέροντας το αισιόδοξο και χαρακτηριστικό μήνυμα της ημέρας.

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στα Άνω Λιόσια», ανέφερε μιλώντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ο πρωθυπουργός.

«Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττας Γιαννάκου”.

Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινίσαμε πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 2ο Δημοτικό Ανω Λιοσίων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 2ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο! Και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να ‘στε καλά, καλή χρονιά!»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους μαθητές (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρωθυπουργός αντάλλαξε ευχές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους χώρους του σχολείου (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στους ανανεωμένους χώρους του σχολείου, έχοντας τη δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά τις εργασίες και τις βελτιώσεις που έχουν υλοποιηθεί τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους χώρους υγιεινής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
129
124
106
103
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΛ.Α.Σ. μετά τη ΔΕΘ περνά στη δεύτερη φάση: Οικονομία, ψηφοδέλτια και κάλπη στο προσκήνιο
Με την ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση, ο πρώην πρωθυπουργός περνά από τις εξαγγελίες στην οργανωτική και εκλογική προετοιμασία - Η μάχη της αξιοπιστίας, τα ψηφοδέλτια και η δύσκολη σχέση με το ΠΑΣΟΚ
Αλέξης Τσίπρας, ΕΛΑΣ 11
Πώς «διαβάζει» το Μέγαρο Μαξίμου τη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ – Πού ποντάρει για υψηλές «πτήσεις» στην κάλπη
Τα στελέχη της κυβέρνησης παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξα για το ότι η απήχηση θα μεγαλώσει όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Κυριάκος Μητσοτάκης 10
Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO – Καλεσμένη και η Άννα Βίσση
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την παρουσία της Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τη σημαντική εκδήλωση της UNESCO
(Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 37
Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μέτρα στη ΔΕΘ: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»
Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τα μέτρα ως «ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη»
Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
6
Πέθανε ο Αλέκος Καλύβης: Δούρου και Σακελλαρίδης αποχαιρετούν το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς
«Ο Αλέκος Καλύβης σφράγισε μια εποχή κατά την οποία η ελληνική Αριστερά ριζοσπαστικοποιήθηκε, άνοιξε διαύλους με τα κοινωνικά κινήματα και απέκτησε μεγαλύτερη πολιτική αυτοπεποίθηση»
Αλέκος Καλύβης
Newsit logo
Newsit logo