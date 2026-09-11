Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων – Χαμόγελα, selfies και «high five» με μαθητές 

Η νέα χρονιά για τους μαθητές ξεκίνησε επίσημα σήμερα με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων για να παραστεί στον καθιερωμένο αγιασμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Άνω Λιόσια συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές για μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη δημιουργία, πρόοδο και θετικά αποτελέσματα.

Έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων είχε τοποθετηθεί ένα μεγάλο χαρτόνι με το μήνυμα «Καλή Σχολική Χρονιά», μεταφέροντας το αισιόδοξο και χαρακτηριστικό μήνυμα της ημέρας.

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στα Άνω Λιόσια», ανέφερε μιλώντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ο πρωθυπουργός.

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«Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττας Γιαννάκου”.

Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινίσαμε πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 2ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο! Και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να ‘στε καλά, καλή χρονιά!»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους μαθητές (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός αντάλλαξε ευχές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στους χώρους του σχολείου (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στους ανανεωμένους χώρους του σχολείου, έχοντας τη δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά τις εργασίες και τις βελτιώσεις που έχουν υλοποιηθεί τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους χώρους υγιεινής.