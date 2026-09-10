Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO – Καλεσμένη και η Άννα Βίσση

Στο Μουσείο της Ακρόπολης δείπνησαν το βράδυ της Πέμπτης (10.09.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης στην οποία παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ήταν αφιερωμένη στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Το παρών έδωσε, επίσης, η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τη σημαντική εκδήλωση της UNESCO.

Η διακεκριμένη νομικός και σύζυγος του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, Τζορτζ Κλούνεϊ, μάλιστα, επέλεξε να εισέλθει στον χώρο από διαφορετική είσοδο, μακριά από τις αφίξεις που κατέγραψαν οι φωτογράφοι έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ήταν η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης.

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Τα έσοδα του δείπνου θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στον χώρο της εκδήλωσης / NDP Photo

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη προσέρχεται στον χώρο της εκδήλωσης / NDP Photo

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη / NDP Photo

Η Άννα Βίσση / NDP Photo

Η Άννα Βίσση / NDP Photo

Το «παρών» στην ξεχωριστή βραδιά έδωσε και η Άννα Βίσση.