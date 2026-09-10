Πολιτική

Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO – Καλεσμένη και η Άννα Βίσση

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την παρουσία της Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τη σημαντική εκδήλωση της UNESCO
Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στον χώρο της εκδήλωσης / NDP Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο Μουσείο της Ακρόπολης δείπνησαν το βράδυ της Πέμπτης (10.09.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης στην οποία παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ήταν αφιερωμένη στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το παρών έδωσε, επίσης, η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τη σημαντική εκδήλωση της UNESCO.

Η διακεκριμένη νομικός και σύζυγος του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, Τζορτζ Κλούνεϊ, μάλιστα, επέλεξε να εισέλθει στον χώρο από διαφορετική είσοδο, μακριά από τις αφίξεις που κατέγραψαν οι φωτογράφοι έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ήταν η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης.

Τα έσοδα του δείπνου θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στον χώρο της εκδήλωσης / NDP Photo
Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO
Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη προσέρχεται στον χώρο της εκδήλωσης / NDP Photo
Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη / NDP Photo
Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO - Καλεσμένη και η Άννα Βίσση
Η Άννα Βίσση / NDP Photo
Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο Μουσείο της Ακρόπολης για το δείπνο της UNESCO - Καλεσμένη και η Άννα Βίσση
Η Άννα Βίσση / NDP Photo

Το «παρών» στην ξεχωριστή βραδιά έδωσε και η Άννα Βίσση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
127
124
115
106
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μέτρα στη ΔΕΘ: «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030»
Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τα μέτρα ως «ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη»
Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
5
Πέθανε ο Αλέκος Καλύβης: Δούρου και Σακελλαρίδης αποχαιρετούν το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς
«Ο Αλέκος Καλύβης σφράγισε μια εποχή κατά την οποία η ελληνική Αριστερά ριζοσπαστικοποιήθηκε, άνοιξε διαύλους με τα κοινωνικά κινήματα και απέκτησε μεγαλύτερη πολιτική αυτοπεποίθηση»
Αλέκος Καλύβης
Στο Καστελλόριζο το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού
Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το απόγευμα της Παρασκευής για το ακριτικό νησί - Το πρωί θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων
Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo