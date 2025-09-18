Σύγκρουση Φλωρίδη – Γιαννούλη στη Βουλή: «Στον ΣΥΡΙΖΑ έχετε λατρεία προς δολοφόνους και εγκληματίες»

Ανέβηκαν για τα καλά οι τόνοι στη Βουλή μεταξύ του Γιώργου Φλωρίδη και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο και του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγίας της ΕΕ για τα ποινικά αδικήματα.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι θα επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στην διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στη ποινική δικογραφία που τον αφορά εάν κινδυνεύει η ζωή τρίτου προσώπου ή άπτεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας με τον Χρήστο Γιαννούλη να αντιδρά.

Μάλιστα ο Γιώργος Φλωρίδης απευθυνόμενος στον Χρήστο Γιαννούλη είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει «μια λατρεία» προς τους δολοφόνους, «στο πλαίσιο ενός ατελείωτου δικαιωματισμού». Από την πλευρά του ο Χρήστος Γιαννούλης τον χαρακτήρισε «πολιτικά αχρείο».

Η νομοθετική βελτίωση θα προβλέπει ότι η απαγόρευση αυτή μπορεί να γίνει όχι από οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο, παρά μόνον από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, που διενεργούν την προανάκριση. Επίσης, θα δίδεται στον κατηγορούμενο και η δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο κατά της απαγόρευσης. Σημειώνεται ότι η νομοθετική βελτίωση, είναι σύμφωνη και με τις παρατηρήσεις της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Η ανακοίνωση Φλωρίδη ωστόσο πυροδότησε την αντίδραση των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, οι οποίοι ζήτησαν την απόσυρση της ρύθμισης, με τον υπουργό Δικαιοσύνης επίσης σε έντονο ύφος να τονίζει ότι «η ίδια διάταξη και με πολύ λιγότερες εγγυήσεις, είχε ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2015 επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

«Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, επέμεινε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης προκάλεσαν την αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη που απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ. «Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους και τους εγκληματίες δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων; Δηλαδή αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός σας, σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές. Η λατρεία σταματά εκεί που ξεκινούν οι ζωές τον άλλων» συνέχισε ο υπουργός ενώ συμπλήρωσε «Η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτικό υλικό όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από εμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, από εγκληματικές οργανώσεις και εκεί οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες αν μαθευτούν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτούς θέλει να προστατεύσει η διάταξη αυτή. Κυβερνήσατε 4μισι χρόνια που γιατί δεν την αλλάξατε;».

«Σταματήστε να είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος. Γελάει με εσάς η ιστορία και η χώρα», είπε παίρνοντας τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.