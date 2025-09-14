Συγχαρητήρια Τασούλα στην Εθνική μπάσκετ: «Αγωνίστηκε με ψυχή και χαρακτήρα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 την Κυριακή (14.09.2025), τονίζοντας τη σημασία της διάκρισης αυτής μετά από 16 χρόνια.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025» έγραψε ο Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια», ανέφερε.

Ο κ. Τασούλας εξήρε την προσπάθεια της ομάδας και του προπονητή Βασίλη Σπανούλη: «Η Εθνική μας επιβεβαίωσε τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».