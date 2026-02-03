Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι βασικοί άξονες

Ξεκινά αύριο, 4 Φεβρουαρίου 2026, στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, η οποία υπεγράφη πριν από δύο μήνες, με επίκεντρο τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σχέδιο νόμου, καθώς –όπως και η ίδια η Συμφωνία– έχει διαμορφωθεί από κοινού από το υπουργείο και όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ). Το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή περιλαμβάνει συνολικά 16 άρθρα και παρέμεινε σε δημόσια διαβούλευση επί δύο εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει μία νέα σελίδα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την ελληνική αγορά εργασίας εν γένει. Η νομοθέτησή της θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες Συλλογικές Συμβάσεις» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

«Αυτό σημαίνει υψηλότερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους, μεγαλύτερη σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, σαφείς κανόνες λειτουργίας για όλη την αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και ευελπιστούμε ο διάλογος αυτός να συνεχιστεί και στη Βουλή» επεσήμανε.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής: