Συναγερμός στην κυβέρνηση για τα μπλόκα των αγροτών: Το κάλεσμα Μητσοτάκη σε διάλογο και οι αιχμηρές παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά

Σε εγρήγορση βρίσκεται η κυβέρνηση, με το «βλέμμα στραμμένο» σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να δουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τις ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ στο πορτοφόλι τους πριν από τα Χριστούγεννα, και πάντως ως και τις 31 Δεκεμβρίου, προσδοκώντας ότι αυτό θα οδηγήσει και σε διάλυση των μπλόκων.

Και από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση παρακολουθεί τις ίδιες τις κινητοποιήσεις των αγροτών που εντείνονται διαρκώς, με την «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση να είναι οι αποκλεισμοί των παρακαμπτήριων δρόμων και των κρίσιμων υποδομών, όπως τελωνεία, λιμάνια και αεροδρόμια, και τους ίδιους να φέρονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, κάτι που εφόσον συμβεί θα οδηγήσει σε «ανάφλεξη».

Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, προστέθηκαν χθες και οι παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, που ζήτησαν από την κυβέρνηση να έρθει πιο κοντά στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και να κατανοήσει τα προβλήματα και τις αγωνίες τους.

«Ελάτε σε διάλογο συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα»

«Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας τους νέο μήνυμα, μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα» πρόσθεσε με έμφαση ο Κ. Μητσοτάκης.

Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο των αγροτών και των κτηνοτρόφων, δυσκολεύει τον διάλογο με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα είναι ίσως και το τελευταίο «όπλο» της κυβέρνησης.

Ωστόσο, τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, όσο και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έχουν διαμηνύσει ότι είναι διαθέσιμοι για συζητήσεις μαζί τους.

«Αγώνας δρόμου» για τις πληρωμές

Βέβαια, η βάση για τα επόμενα βήματα είναι οι πληρωμές. Τι θα δουν οι αγρότες στην τσέπη τους μέχρι τις γιορτές. Αυτή η παράμετρος θα επιτρέψει τη συνέχιση του διαλόγου χωρίς εντάσεις.

«Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο. Όμως πρέπει να μπει τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων που ευνοούσε τους επιτήδειους» διαμήνυσε χθες και ο πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ.

Το μήνυμα Καραμανλή

«Να ακούμε τη φωνή τους και να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και του Ιδρύματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, με την ιδιότητα του προέδρου του ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος.

Ο Κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στην Ελλάδα. Aπό το υψηλό κόστος παραγωγής και τις μειωμένες τιμές παραγωγού έως τις απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς και τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων, θέτοντας θέμα επιβίωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

«Γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους. Σε όλα τα προβλήματα που προανέφερα ήρθαν να προστεθούν τα καίρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, που επέφερε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επαληθευτεί για μια ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές εμμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις όταν αγνοούν την κοινή λογική οδηγούν πάντα σε λάθη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις Σαμαρά

«Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους» δήλωσε από την πλευρά του και ο Αντώνης Σαμαράς, με σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης. «Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν «την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες».

«Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι αφανισμός των παραγωγών μας!» κατέληξε ο κ. Σαμαράς.