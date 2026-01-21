Συνάντηση Κωνσταντίνου Τασούλα και Γιώργου Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο: Στην ατζέντα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής

Θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και ζητήματα περιβάλλοντος, συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Τετάρτη (21.06.2026), στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με τον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλαμβάνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την ιδιότητά του ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία, με επίκεντρο τη θεσμική ενίσχυση των δημοκρατιών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Στη συζήτηση που είχαν Κωνσταντίνος Τασούλας και Γιώργος Παπανδρέου δόθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ κοινή συνισταμένη αποτέλεσε η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι η διαδικασία προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία για την προώθηση αναγκαίων θεσμικών αλλαγών, υπό την προϋπόθεση συγκλίσεων και συναινέσεων στο πολιτικό σύστημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε την πρόταση του κ. Παπανδρέου να θέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας το «Circle the Med Forum», που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

Υπενθυμίζεται, ότι χθες, Τρίτη (20.01.2026) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησε δια ζώσης και με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συναντηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπάρχουν και συζητήσεις και με άλλες προσωπικότητες με θεσμική υπόσταση. Οι κινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας αντανακλούν και τις ευρύτερες ανησυχίες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο, που ενδεχομένως να επηρεάσουν σε κρίσιμο βαθμό και την Ελλάδα και τα εθνικά ζητήματα.