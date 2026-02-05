Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ σήμερα Μόσχα και Άγκυρα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Αθήνας με προκλητικές δηλώσεις
Μητσοτάκης - Ερντογάν
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / φωτογραφία αρχείου / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία για την συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 

Δείτε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών 

 

