Συνεδριάζει η ΚΟ της ΝΔ: Άνοιγμα στο «Καραμανλικό μπλοκ» η επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου Γραμματέα

Τι θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους «γαλάζιους» βουλευτές
Ευαγγελία Τσικρίκα

Μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης αναμένεται να εκπέμψει σήμερα (19.09.2025) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδριάζει με βασικό αντικείμενο την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του νέου Γραμματέα.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τον υποψήφιο Μάξιμο Χαρακόπουλο, μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στη φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσίασε στη συμπρωτεύουσα, καλώντας τους βουλευτές να επικοινωνήσουν στους πολίτες την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ελάφρυνση των βαρών των πολιτών, με τεκμηρίωση.

Τα σημεία στα οποία εστιάζει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας με αύξηση του εισοδήματος μέσα από τις μειώσεις φόρων που αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα. Στον πυρήνα των ελαφρύνσεων είναι η μεσαία τάξη, οι οικογένειες, οι νέοι αλλά και οι συνταξιούχοι με στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη τους, η ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεωοικονομικοπολιτικής αστάθειας, με την αντιπολίτευση «κατακερματισμένη», αλλά και το κόστος των μέτρων που παρουσίασε αντίστοιχα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ το οποίο το Μαξίμου αποτιμά στα 4 δισ. ευρώ και δηλώνει ότι η εφαρμογή τους θα οδηγούσε σε νέες μνημονιακές περιπέτειες.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να επικοινωνήσουν ότι οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η κυβέρνηση συνάδουν με την ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, ενώ θα δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα (προσυνεδριακές διαδικασίες κλπ).

Η επιλογή Χαρακόπουλου

Τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά για όποιον βουλευτή επιθυμεί να λάβει το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία θα «σφραγιστεί» από την δια βοής εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου ως νέου Γραμματέα της ΚΟ  της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του εκλιπόντος Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η επιλογή του Λαρισαίου βουλευτή για το κομματικό αξίωμα – ο οποίος πολλές φορές έχει ασκήσει κριτική σε κυβερνητικές αποφάσεις – εκτιμάται ότι είναι μία κίνηση ανοίγματος τόσο προς το λεγόμενο «Καραμανλικό μπλοκ», όσο και προς τους «γαλάζιους» βουλευτές που αισθάνονται ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί στο κυβερνητικό σχήμα και έχουν πάρει αποστάσεις.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, έχει πολυετή κομματική και κοινοβουλευτική εμπειρία, διατηρεί καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του και αυτά αξιολογήθηκαν στην απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να τον προτείνει για τη θέση του νέου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στη στροφή προς την τελική πορεία προς τις εκλογές.

