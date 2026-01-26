Συνομιλία Μητσοτάκη και Κεφαλογιάννη μετά το Υπουργικό, με φόντο τις αντιδράσεις για τη συνεπιμέλεια

Ολιγόλεπτη συνομιλία είχαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, το μεσημέρι της Δευτέρας (26.01.2026).

Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Πολλοί εκτιμούν ότι η συνομιλία που είχαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλγα Κεφαλογιάννη αφορούσε το ζήτημα που προέκυψε από τη ρύθμιση για τη συνεπιμέλεια, της οποίας έκανε χρήση η υπουργός Τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση «φωτογραφική», καθώς εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα, με την ίδια να απαντά ότι άσκησε δικαίωμα που προβλέπεται από τον νόμο και ισχύει για κάθε πολίτη. Σε ανάρτησή της, η υπουργός Τουρισμού επιβεβαίωσε ότι έκανε χρήση της σχετικής ρύθμισης, καθώς αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα». «Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη», αναφέρει επίσης.