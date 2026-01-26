Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Μητσοτάκης για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων – Η Πυροσβεστική ερευνά για να αποδοθούν ευθύνες

«Η Πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες» τόνισε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο / Eurokinissi

Στην τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με τους τέσσερις νεκρούς αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, το πρωί της Δευτέρας (26.1.26).

«Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων, να τους εκφράσω και εκ μέρους του υπουργικού συμβουλίου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις εργαζόμενες και να αγνοείται ακόμα μία.

«Η Πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου αναλογούν», υπογράμμισε.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη / Eurokinissi

«Είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα να μπορεί να διαβάζει τις διεθνείς εξελίξεις με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον (…) Σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας. Και είναι κρίσιμη συνεπώς, η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Και επισήμανε: «Σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα, το έχουμε πει πολλές φορές, μετατρέπεται σε εθνική αναγκαιότητα».

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη με τις εισηγήσεις των υπουργών επί των θεμάτων.

