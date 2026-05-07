Συνταγματική Αναθεώρηση: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τις προτάσεις Μητσοτάκη – «Καμία συναίνεση»

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσαν οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με την αντιπολίτευση να απορρίπτει συνολικά την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συναίνεση. Οι θέσεις που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, βρέθηκαν αμέσως στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία μιλούν για «αλλαγή ατζέντας» και απόπειρα πολιτικού αντιπερισπασμού.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ενώ, όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές θεσμικές εκτροπές σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές. Παράλληλα, αποδίδει στην κυβέρνηση πρόθεση να κατοχυρώσει μέσω της αναθεώρησης «νεοφιλελεύθερες» και «αντιδραστικές» πολιτικές επιλογές, από το άρθρο 16 μέχρι τη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός θέλει να αναθεωρήσει άρθρα που έχει ήδη παραβιάσει»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά να χαρακτηρίζει την ομιλία του πρωθυπουργού «προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού». Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης «λέει ότι θα αναθεωρήσει» άρθρα τα οποία «έχει ήδη παραβιάσει».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε ειδικά στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως υποστήριξε, στις υποθέσεις Καραμανλή και Τριαντόπουλου ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο, ενώ τώρα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86» και καλεί τους βουλευτές να ασκήσουν ουσιαστικά ανακριτικά καθήκοντα.

Ανάλογη κριτική άσκησε και για το άρθρο 16, υποστηρίζοντας ότι η ίδια κυβέρνηση έφερε νόμο που «το αντιστρατεύεται». «Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΥΡΙΖΑ: «Μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις»

Για «μηδενική αξιοπιστία» της ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας το κείμενο των προτάσεων της κυβέρνησης «πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστειότητα».

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «εργαλειοποίησε το άρθρο 86», ώστε «να πέσουν στα μαλακά οι υπουργοί της», ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει ότι θέλει να το αναθεωρήσει. Για το άρθρο 16, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση πρώτα το υπονόμευσε και τώρα επιδιώκει την «ολοκληρωτική αναθεώρησή του», στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, της στρατηγικής της για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ελευθερία του Τύπου και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. «Καμία συναίνεση σε αυτή τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος», αναφέρει, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει τη δική του πρόταση.

Σε αντίστοιχο τόνο κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αποκλείοντας κάθε περιθώριο συναίνεσης. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη Δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς» και μίλησε για «σοβαρές και πολλές παραβιάσεις του Συντάγματος».

ΚΚΕ: «Συνταγματική βούλα στην αντιλαϊκή επίθεση»

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση και τη Ν.Δ. ως «θύματα» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ, όπως αναφέρει, «στην πραγματικότητα είναι θύτες και ένοχοι». Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «απογείωση της συγκάλυψης», τόσο με την άρνηση συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής όσο και με την «προκαταβολική αθώωση» στελεχών που, όπως σημειώνει, επιβραβεύονται με την ένταξή τους στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να κατοχυρώσει «αντιδραστικές τομές» με συνταγματική ισχύ, ευθυγραμμισμένες με το ευρωενωσιακό δίκαιο. Ειδική αναφορά κάνει στο άρθρο 16, στον «συνταγματικό κόφτη» στις κοινωνικές δαπάνες και στην κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά το ΚΚΕ, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης εντάσσονται στο αφήγημα της «πολιτικής σταθερότητας», το οποίο, όπως αναφέρει, στην πραγματικότητα αποσκοπεί στη «σταθεροποίηση» μιας πολιτικής που προκαλεί αστάθεια στη ζωή των πολιτών.

Νέα Αριστερά: «Καταστροφική αναθεώρηση»

Η Νέα Αριστερά απορρίπτει επίσης την κυβερνητική πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για «καταστροφική Συνταγματική Αναθεώρηση» και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συναίνεση.

Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση λειτουργεί ως «έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από τα σκάνδαλα», αλλά και ως όχημα για την επιβολή «αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών» της κυβέρνησης. Κατηγορεί, δε, τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού» και περαιτέρω «αυταρχικοποίηση του κράτους».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο άρθρο 16, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αφού πρώτα παραβίασε το Σύνταγμα, τώρα επιχειρεί να αλλάξει» τη σχετική διάταξη. Παράλληλα, συνδέει την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την υπόθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε υπαλλήλους με αίσθηση δημοσίου συμφέροντος.

Βολές και από Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι «η προσπάθεια του πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» και διαμήνυσε ότι το κόμμα του «θα πάει μέχρι τέλους».

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της ΝΙΚΗΣ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δήμος Θανάσουλας, δήλωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ασύστολα», προσθέτοντας: «Είναι γελασμένος».