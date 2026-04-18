ΣΥΡΙΖΑ για παραίτηση Λαζαρίδη: «Πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη»

Η Κουμουνδούρου αποδίδει την αποχώρηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην πίεση της κοινής γνώμης
Τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από «δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης» του πρώην υφυπουργού από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
 
Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά της στα κυβερνητικά στελέχη, διερωτώμενη «τι έχουν άραγε να πουν σήμερα» όσοι, όπως αναφέρει, το προηγούμενο διάστημα θεωρούσαν επαρκείς τις εξηγήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη, δεν έβρισκαν λόγο παραίτησής του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα.

Η Κουμουνδούρου αποδίδει την αποχώρηση του Μακάριου Λαζαρίδη στην πίεση της κοινής γνώμης, κάνοντας λόγο για «αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής», ενώ παράλληλα τη χαρακτηρίζει «νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης».

Σε υψηλούς τόνους, η ανακοίνωση κάνει ακόμη λόγο για «ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη», σπεύδοντας, ωστόσο, να τονίσει ότι η παραίτηση του πρώην υφυπουργού «δεν είναι αρκετή».

Η Κουμουνδούρου ανεβάζει, περαιτέρω τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα» και ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο «με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές και μια προοδευτική κυβέρνηση».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε.

Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα;

Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πηρύνα του συστήματος Μητσοτάκη.

Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση.»

