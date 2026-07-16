ΣΥΡΙΖΑ: Πιέσεις για ομόφωνη εκλογή Πολάκη στην προεδρία της ΚΟ – Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις, στους 17 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Νέα τροπή λαμβάνουν οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις κρίσιμες συνεδριάσεις του Σαββάτου, το στρατόπεδο του Παύλου Πολάκη επιχειρεί να διαμορφώσει νέους πολιτικούς συσχετισμούς, ζητώντας από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η παρέμβαση αυτή αλλάζει τα δεδομένα της εσωκομματικής αναμέτρησης στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετατοπίζει το ενδιαφέρον από μια εκλογική διαδικασία με δύο υποψηφίους σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο Παύλος Πολάκης με ευρύτερη συναίνεση, ως το πολιτικό πρόσωπο που θα αναλάβει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και θα τεθεί επικεφαλής της επόμενης εκλογικής μάχης του κόμματος.

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Σύμφωνα με κύκλους από το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων, η μοναδική προϋπόθεση για να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά πολιτικής ανάκαμψης, να επανασυνδεθεί με την κοινωνία και να διασφαλίσει ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι η ομόφωνη εκλογή του Παύλου Πολάκη στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι για να συμβεί αυτό απαιτούνται δύο κινήσεις. Πρώτον, η Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει το Σάββατο να προχωρήσει στην εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής του κόμματος και στην αναπλήρωση των κενών στα κομματικά όργανα και στις θέσεις ευθύνης.

Δεύτερον, η Ρένα Δούρου να αποσύρει «οικειοθελώς και συναινετικά» την υποψηφιότητά της, ώστε ο Παύλος Πολάκης να εκλεγεί χωρίς εσωκομματική αντιπαράθεση πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής ανασυγκρότησης.

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Διπλό ραντεβού το Σάββατο

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται ενώ το κόμμα εισέρχεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία καλείται να αποφασίσει για τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων, τις οργανωτικές αλλαγές αλλά και την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέας ηγεσίας.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί και η διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τις τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο, να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των αρχικών σχεδιασμών, εφόσον υπάρξει πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η επανένταξη Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Το έδαφος για τις εξελίξεις αυτές διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εξελέγη νέος γραμματέας ο Γιάννης Αμανατίδης.

Μετά την εκλογή του, ο κ. Αμανατίδης ανακοίνωσε ότι θα αποσταλεί επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να ολοκληρωθεί η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατόπιν σχετικής δήλωσης του ίδιου του βουλευτή.

Στις πρώτες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανάγκη ενότητας, συλλογικής λειτουργίας και αποτελεσματικής κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει παρών στις πολιτικές εξελίξεις παρά τη δύσκολη συγκυρία.

Η αντίδραση Φάμελλου

Η διαδικασία, πάντως, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του πρώην προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο κ. Φάμελλος επικοινώνησε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με την επιλογή να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αντί της εκλογής προέδρου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διαδικασία «απαράδεκτη μεθόδευση», υποστηρίζοντας ότι στόχος της ήταν να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ώστε να μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία της. Μάλιστα, φέρεται να έκανε λόγο για επιλογές που δεν συνάδουν ούτε με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ούτε με τις αξίες της Αριστεράς.

Μόλις επτά βουλευτές στη συνεδρίαση

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της ίδιας της συνεδρίασης ανέδειξε το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην εκλογή του νέου γραμματέα συμμετείχαν μόλις επτά βουλευτές: ο Γιάννης Αμανατίδης, η Ρένα Δούρου, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Παπαηλιού, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Νίκος Παππάς.

Η περιορισμένη συμμετοχή αποτυπώνει τόσο τις συνεχείς αποχωρήσεις όσο και την επιλογή αρκετών βουλευτών να απέχουν από τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή τους.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποδυναμώνεται

Το πρωί της Τετάρτης ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη νέο πλήγμα, καθώς οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, διατηρώντας τις έδρες τους.

Μετά τις νέες αποχωρήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα αριθμεί πλέον μόλις 17 βουλευτές, γεγονός που φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ στην τέταρτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης, πίσω ακόμη και από το ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών έχει ήδη ανέλθει στους 47.

Παράλληλα, αναμένεται να ορκιστεί βουλευτής Ευβοίας η Θεοδώρα Ακριώτου, η οποία θα καταλάβει την έδρα μετά την παραίτηση του Συμεών Κεδίκογλου.

Παραιτήσεις στελεχών και βαθιά εσωστρέφεια

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από δύο ακόμη σημαντικές παραιτήσεις.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Φοίβος Τσικλιάς, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, υποστηρίζοντας ότι ενώ η κοινωνία αναζητά μια ενωμένη προοδευτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση.

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιώργος Μπάκης, κάνοντας λόγο για προσωπικές στρατηγικές που υπερισχύουν της συλλογικής προσπάθειας και για συμπεριφορές που, όπως σημείωσε, δεν συνάδουν με τις αρχές της Αριστεράς.

Το διακύβευμα της επόμενης ημέρας

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής καλείται να δώσει απαντήσεις για την οργανωτική ανασυγκρότηση και τη στρατηγική του κόμματος, ενώ στο παρασκήνιο εξελίσσεται μια έντονη διαπραγμάτευση γύρω από την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Το αίτημα του στρατοπέδου Πολάκη για συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου ανεβάζει ακόμη περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο και αναδεικνύει ότι η μάχη δεν αφορά μόνο την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά συνολικά τον συσχετισμό δυνάμεων και το ποιος θα ηγηθεί της προσπάθειας ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας του.