Τα σενάρια για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς – Οι επιλεκτικές κινήσεις Τσίπρα στο πιθανό νέο κόμμα

Τα σενάρια για επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή με την δημιουργία ενός νέου κόμματος το οποίο προφανώς θα στηρίζεται σε κάποια στελέχη από το πρώην κόμμα του αλλά και από καινούργια πρόσωπα, έχει κινητοποιήσει τους κομματικούς μηχανισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που δεν καλοβλέπουν το σενάριο αυτό.

Και αυτό γιατί όπως είναι γνωστό ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να ενσωματώσει στον νέο πολιτικό φορέα ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά καθώς έχει αποφασίσει να κάνει επιλεκτικές κινήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προφανώς ένας αριθμός βουλευτών αναμένεται να τον ακολουθήσει όπως και στελέχη του κόμματος τα οποία διατηρούν ισχυρούς δεσμούς μαζί του. Εκτός θα μείνουν ωστόσο πρώτοκλασσάτα στελέχη των δύο κομμάτων τα οποία έχουν κόψει κάθε δεσμό με τον πρώην πρωθυπουργό.

Για παράδειγμα ο Νίκος Πάππας και ο Παύλος Πολάκης δύο στελέχη που στο παρελθόν ήταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα σήμερα δεν έχουν τίποτα κοινό για να τους ενώνει. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς βουλευτές της Νέας Αριστεράς.

Μετά λοιπόν από πολύ καιρό τα δύο αυτά κόμματα εμφανίζονται να συζητούν την κοινή συνύπαρξη μέσα στην Βουλή. Δηλαδή το σενάριο για κοινή ΚΟ που ακουγόταν εδώ και καιρό και με το οποίο διαφωνούσαν στελέχη και από τα δύο κόμματα φαίνεται πως άρχισε να συζητείται ιδιαίτερα σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον τρόπο αυτό στελέχη και των δύο κομμάτων θεωρούν ότι θα μπορέσουν να αναστείλουν την κίνηση Τσίπρα αφού θα εμφανιστούν ως κοινός φορέας που θέλει να εκφράσει τον χώρο της αριστεράς. Αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό όσοι δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα θα έχουν έναν πολιτικό φορέα με τον οποίο θα μπορούν να πολιτευθούν.

Με λίγα λόγια το ζητούμενο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να μείνουν όρθια την επόμενη μέρα του εγχειρήματος Τσίπρα.

Προφανώς ο όλος σχεδιασμός έχει τα προβλήματα του κανείς ωστόσο δεν ξέρει την έκβαση του όλου εγχειρήματος.

Εν τω μεταξύ ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος δεν θα παραστεί στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού την Παρασκευή (05.09.2025) θα βρεθεί στην Πέλλα όπου το πρωί θα έχει συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» με τον Αγροτικό Σύλλογο Πέλλας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Πέλλας

«Κέντρο Υγείας, Κρύα Βρύση.

Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με την Ομάδα Παραγωγών και τον Αγροτικό Σύλλογο Άρνισσας ενώ αργότερα θα επισκεφθεί το οινοποιείο Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι.

Το απόγευμα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Απόλλων” αλλά και με τον Δήμαρχο Βέροιας .Αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό “ΜΑμΑ”

Και το βράδυ θα κάνει Περιοδεία στην αγορά της Βέροιας.

Το Σάββατο θα έχει συναντήσει με το Δ.Σ. του ΠΕΣΚΟ (Αγροτικός Συνεταιρισμός Πιερίας) και με αγρότες της Νότιας Πιερίας, με την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας, αλλα και με το Συντονιστικό της ομάδας πολιτών “I can’t breathe”».

Το μεσημέρι θα συνομιλήσει με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Και το απόγευμα θα πάρει μέρος στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη έξω από την ΔΕΘ όπου θα μιλάει ο πρωθυπουργός.