Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα εξετάσουν την εμπλοκή του Κώστα Καραμανλή

Αναλυτικά ποια είναι τα τακτικά και ποια τα αναπληρωτικά μέλη του Συμβουλίου
Στιγμιότυπο από την κλήρωση για τη σύσταση του Δικαστικού Συμβουλίου / Φωτογραφία Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κρίνει τις ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην Ολομέλεια από τους καταλόγους των 3 ανώτατων δικαστηρίων και που θα εξετάσουν την εμπλοκή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο δυστύχημα των Τεμπών είναι:

Από τον κατάλογο των δικαστών του Αρείου Πάγου ως τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου κληρώθηκαν οι Στυλιανή Μπλέτα, Ηλίας Γιαρένης Ηλίας και Κωνσταντίνα Νάκου και ως αναπληρωματικά τους μέλη οι Ιωάννης Αποστολόπουλος και η Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ.

Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.

Από τον κατάλογο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην κληρωτίδα τέθηκαν 50 υποψήφιοι και εκλέχθηκαν οι: Αγορίτσα Στράκα και ο Ιωάννης Σύμπλης ως τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου και ο Οδυσσέας Σπαχής ως αναπληρωματικό μέλος.

