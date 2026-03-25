Θανάσης Κοντογεώργης για 25η Μαρτίου: Με ενότητα και ομοψυχία προχωράμε μπροστά

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνδέει το μήνυμα της επετείου με τις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις και τη σημασία της εθνικής ενότητας
Θανάσης Κοντογεώργης
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης

Στο διαχρονικό μήνυμα της 25ης Μαρτίου και στη σύγχρονη σημασία του για τη χώρα αναφέρθηκε, με ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένες, αλλά προϋποθέτουν «διαρκή και επίμονο αγώνα».

Όπως σημειώνει, η σημερινή επέτειος της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί μόνο ημέρα μνήμης και τιμής για το θάρρος και τη θυσία των αγωνιστών του 1821, αλλά και ζωντανή υπενθύμιση, ιδίως σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ότι οι θεμελιώδεις αξίες του κράτους και της δημοκρατίας απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση και προσήλωση.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης συνδέει, παράλληλα, το μήνυμα της επετείου με τη σημερινή στρατηγική θωράκισης της χώρας, αναφέροντας ότι η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και τη διεθνή της παρουσία απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την ίδια στιγμή, όμως, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εσωτερική συνοχή, επισημαίνοντας ότι η πραγματική δύναμη της χώρας πηγάζει από την ενότητα, την ομοψυχία και τη δυνατότητα σύνθεσης, πέρα από εντάσεις και διαφωνίες.

 

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τονίζει επίσης ότι μόνο «με την ισχύ της ενότητας» μπορεί να διασφαλιστεί ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας της χώρας.

Πολιτική
