Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαβάζω για τον Ολυμπιακό όποτε μου κάνει επίθεση για να ηρεμώ

«Έχω επιλέξει κάθε φορά που μου απευθύνεται να διαβάζω για τον Ολυμπιακό ή να παίζω σκάκι στο κινητό», λέει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Ο Θάνος Πλεύρης
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. «Πιστεύω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον μόνο που δεν έχει τσακωθεί είναι ο εαυτός της, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης.

Καλεσμένος στο vidcast «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Θάνος Πλεύρης είπε αρχικά πως διαβάζει για τον Ολυμπιακό για να παραμένει ήρεμος όταν ακούει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του επιτίθεται.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι απολύτως ερειστική, προσβλητική και ουσιαστικά ανατροφοδοτείται από την ένταση. Εγώ έχω επιλέξει κάθε φορά που μου απευθύνεται να παίζω σκάκι στο κινητό, να διαβάζω για τον Ολυμπιακό, δηλαδή να προσπαθώ να κρατάω ήρεμα το μυαλό μου», δήλωσε ερωτηθείς από την Κατερίνα Παναγοπούλου για ποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία καταγγέλλει τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε ότι κανείς δεν λογομαχεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά απλώς απαντά στις προσβολές της:

«Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν γίνεται να μιλάει κάποιος και εκείνη να μουρμουράει στο μικρόφωνο όλη την ώρα, να μην τον αφήνει να μιλάει, να ανεβαίνει πάνω, να συκοφαντεί και να βρίζει και μετά όταν κάποιος δεν μπορεί αντέξει και διαμαρτύρεται να λένε, τσακώνεστε» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον μόνο που δεν έχει τσακωθεί είναι με τον εαυτό της, αλλά κι αυτό μπορεί να έχει γίνει…».

 

«Συμφωνώ με όσους λένε ότι της δίνουμε μία παραπάνω αξία. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε όλοι υπομονή», τόνισε, καταλήγοντας ο κύριος Πλεύρης.

