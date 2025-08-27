Θάνος Πλεύρης: «Μειώθηκαν 80% τον Αύγουστο οι παράνομες είσοδοι – Έχουμε ξεπεράσει τις 1.000 απελάσεις»

Στην μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και στην αύξηση των απελάσεων στάθηκε ο Θάνος Πλεύρης σε ομιλία του στη Βουλή.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για την «Αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών» στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής έδωσε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές αλλά και τις απελάσεις, μετά την τροπολογία που ψηφίστηκε στα μέσα Ιουλίου για την αναστολή των αιτήσεων ασύλου για όσους εισέρχονται με πλωτά μέσα από τις χώρες της Β. Αφρικής

Ειδικότερα, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι παράνομες είσοδοι από την Λιβύη προς την Κρήτη έφτασαν στις 10.000. «Την εβδομάδα πριν την ψήφιση της τροπολογίας για τη μη παροχή ασύλου είχαν μπει παράνομα 2.642 άτομα. Μετά κατά τον υπόλοιπο Ιούλιο εισήλθαν 913 και τις πρώτες 27 ημέρες του Αύγουστου ήταν κάτω από 500 οι αφίξεις. Όσοι, δηλαδή εισήλθαν μια ημέρα πριν την ψήφιση της τροπολογίας έχουν εισέλθει όλο τον Αύγουστο και συνολικά, οι παράνομοι εισελθόντες στην χώρα είναι οι μισοί σε αριθμό από είχαν εισέλθει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου».

Σχετικά με τις απελάσεις – επιστροφές που έχουν γίνει μετά την ψήφιση της τροπολογίας, ο υπουργός είπε ότι από την έναρξη ισχύς της τροπολογίας και μέχρι τις 15 Αυγούστου έγιναν 808 οικειοθελείς ή αναγκαστικές απελάσεις και γίνονται ή θα γίνουν μέχρι το τέλος Αυγούστου άλλες 250 απελάσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου να γίνουν πέντε πτήσεις σε Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι μετά την τροπολογία και την αυστηροποίηση του πλαισίου και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί υπήρξε τον Αύγουστο μια μείωση 80% των παράνομων εισόδων στις ακτές της Κρήτης, ενώ έχει σημειωθεί και αύξηση των επιστροφών.

Σχολιάζοντας αναφορές σχετικά με τις αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων, ο κ. Πλεύρης είπε ότι οι προσφυγές που έχουν υποβληθεί θα κριθούν στην ουσία τους. Αναφορικά με τις αιτήσεις αναστολής που έχουν κατατεθεί σημείωσε ότι δεν έγινε δεκτή ούτε η άρση της διοικητικής κράτησης που έχει επιβληθεί με την τροπολογία, ούτε υποχρεώθηκε η διοίκηση να παραλάβει αιτήσεις ασύλου που ήταν στα αιτήματα που κατατέθηκαν.

Ο υπουργός σημείωσε ότι όταν «μια Κυβέρνηση βλέπει καραβιές να εισέρχονται παράνομα στη χώρα 2.500 άτομα σε μια εβδομάδα, προφανώς και έπρεπε να αντιδράσει…» και ο βασικός στόχος είναι η αντίδραση αυτή να έχει αποτέλεσμα σε ότι αφορά τις επιστροφές- απελάσεις.