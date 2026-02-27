Πολιτική

Θάνος Πλεύρης: Πάνω από 1.000 ανακλήσεις ασύλου μέχρι τον Ιούνιο του 2026

Από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Μετανάστευσης προανήγγειλε «μαζικό» επανέλεγχο, με έμφαση στη δημόσια τάξη και σε υπηκόους από «ασφαλείς» χώρες
Θάνος Πλεύρης
Ο Θάνος Πλεύρης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σαφές μήνυμα για συστηματική επανεξέταση καθεστώτων διεθνούς προστασίας και αύξηση των ανακλήσεων ασύλου έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας την Παρασκευή (27.02.2026) σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου σχετικά με την υπόθεση του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ.

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία Ασύλου και οι Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν ανεξάρτητα και πως ο ίδιος δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης σε ατομικές κρίσεις, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό. Όπως ανέφερε, δυνατότητα ενέργειας υπάρχει μόνο μέσω προσβολής απόφασης δεύτερου βαθμού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον διαφωνεί με αυτή.

Παράλληλα, περιέγραψε την πολιτική κατεύθυνση που –όπως είπε– έχει δοθεί για επανεξέταση υποθέσεων, τονίζοντας ότι το άσυλο δεν είναι μόνιμο καθεστώς και μπορεί να αναθεωρείται όταν δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι χορήγησής του. Επικαλέστηκε, επίσης, στοιχεία για τις ανακλήσεις, σημειώνοντας ότι την περίοδο 2015-2019 είχαν καταγραφεί 19 περιπτώσεις, ενώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ανέρχονται σε 595, με στόχο να ξεπεράσουν τις 1.000 έως τον Ιούνιο.

Ειδικά για την υπόθεση Ασλάμ, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι βρίσκεται σε διοικητικό στάδιο, με τον ενδιαφερόμενο να έχει κληθεί να υποβάλει αντιρρήσεις εντός 15 ημερών, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση θα γίνει από την Υπηρεσία Ασύλου «αυτοτελώς». Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος έθεσε ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν η επανεξέταση κινήθηκε κατόπιν πολιτικής εντολής και ποια νέα στοιχεία προέκυψαν μετά την πρόσφατη ανανέωση του καθεστώτος.

Πολιτική
