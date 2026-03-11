Πολιτική

Θάνος Πλεύρης: Υπό εξέταση η νομοθετική απαγόρευση της μπούρκας

«Υπάρχουν χώρες που το απαγορεύουν σε σχολεία, άλλες το επεκτείνουν σε δημόσιους χώρους ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Εξετάζουμε συνολικά τα διάφορα πλαίσια»
γυναίκα με μπούρκα στην Αθήνα
EUROKINISSI

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει την απαγόρευση της μπούρκας, σύμφωνα με τα όσα είπα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης

Ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για την απαγόρευση της μπούρκας εξήγησε πως «είμαστε ακόμα στο στάδιο εξέτασης. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα ούτε το εύρος της ρύθμισης. Θα είμαι έτοιμος να σας το πω το προσεχές διάστημα. Σε αυτό το στάδιο εξετάζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν άλλες χώρες και την σχετική νομολογία».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως: «Υπάρχουν χώρες που το απαγορεύουν σε σχολεία, άλλες το επεκτείνουν σε δημόσιους χώρους ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Εξετάζουμε συνολικά τα διάφορα πλαίσια και το επόμενο διάστημα θα έχουμε σαφή τοποθέτηση».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Στ. Φωτόπουλου, σημείωσε πως η έρευνα που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη έδειξε πως το φαινόμενο της μπούρκας δεν είναι έντονο στον μουσουλμανικό πληθυσμό που μένει στην Ελλάδα: «Λίγα κορίτσια που μένουν σε δομές ανηλίκων ή σε ημιαυτόνομες δομές φορούν μπούρκα αλλά πολλά από αυτά υποχρεώνονται σε αυτές τις επιλογές γιατί σε διαφορετική περίπτωση στοχοποιούνται από άντρες».

Στη συνέχεια ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι η αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε τον νέο Κανονισμό Επιστροφών ο οποίος υιοθετεί την πρωτοβουλία της Ελλάδας και ακόμα 4 χωρών για δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε χώρες εκτός Ε.Ε. π.χ. Αφρική.

«Ο κανονισμός πέρασε χωρίς την ψήφο των κομμάτων της αριστεράς. Θα περιμένω να δω την στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ όταν ο Κανονισμός έρθει στην Βουλή» είπε.

Την ίδια ώρα πρόσθεσε πως όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποδέχονται την εισήγηση της Ελλάδας ώστε για την παροχή διεθνούς προστασίας να μην εξετάζεται μόνο κατάσταση της χώρας προέλευσης των μεταναστών αλλά και πρόσθετα κριτήρια όπως το φύλο και η ηλικία.

«Αν αύριο έρχονταν Ιρανές γυναίκες θα δεχόμασταν όλοι ότι διώκονται. Όμως έρχονται άντρες από το Αφγανιστάν και από το Σουδάν και αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν από χώρες που όντως έχουν αναταράξεις και πολέμους να φεύγουν μόνο άντρες και μάλιστα σε στρατεύσιμη ηλικία και όχι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Αυτό ευτυχώς αλλάζει και πλέον όλο και περισσότερες χώρες λένε ότι πρέπει να εξετάζουμε και το φύλο και την ηλικία των αιτούντων άσυλο» κατέληξε.

