Θεοδωρικάκος: Παράταση του μέτρου απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών σε ανατιμήσεις

Την παράταση του μέτρου απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών σε ανατιμήσεις ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της «Πλευσης Ελευθερίας» Ανέξανδρου Καζαμία, για την ακρίβεια.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απέρριψε τις κατηγορίες του ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας με ουσιαστικά μέτρα. Συνέστησε μάλιστα υπομονή πέντε ημερών, οπότε και θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συγκεκριμένα μέτρα και κατευθύνσεις για ακρίβεια, πληθωρισμό και ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφορικά με τον πληθωρισμό βασικών ειδών τροφίμων υποστήριξε ότι η Ελλάδα επί 10 μήνες είχε κινηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Η ζήτηση το καλοκαίρι παραδοσιακά εκτινάσσεται σε όλα τα προϊόντα λόγω αύξησης του τουρισμού, ενώ στο κέντρο του καλοκαιριού τον Ιούλιο ήταν μικρότερος ο πληθωρισμός από τον μέσο όρο της ΕΕ, την ίδια ώρα που χώρες γειτονικές μας, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία είχαν πληθωρισμό της τάξεως 7% και 8%.

Ακόμη και η Ολλανδία, που είναι μεγάλη παραγωγός χώρα κρέατος – εκεί πόνεσε το καλοκαίρι ο Έλληνας καταναλωτής – είχε και εκείνη πληθωρισμό στο συγκεκριμένο κομμάτι 3,9%», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός δήλωσε πως θα συνεχίζουμε να παίρνουμε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Υποστήριξε πως η εφαρμογή του πλαφόν στις παραπλανητικές εκπτώσεις απέδωσε και πρόσθεσε πως το μέτρο της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών όταν κάνουν ανατιμήσεις, που ήταν για τρεις μήνες και λήγει στα τέλη Οκτωβρίου, δεν πρόκειται να καταργηθεί αλλά θα επεκταθεί όχι μόνο σε ό,τι αφορά το χρονικό του όριο, αλλά και στην διάρκεια εφαρμογής του.

Για τα σχολικά είδη, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι οι τιμές τους θα είναι στα περισυνά επίπεδα.

Σχετικά με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή είπε πως εργαζόμαστε με πολύ γρήγορο ρυθμό και πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα υπάρξει και η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ενίσχυσή της, δίνοντας δύναμη στους Έλληνες καταναλωτές στο να μπορούν να αξιοποιούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους οποίους θα ενισχύσουμε καθοριστικά.