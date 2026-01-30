Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ρούμπιο: Στο επίκεντρο ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα

Η πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η προετοιμασία του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ελληνική πρωτεύουσα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, κατά τη συνομιλία που είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαιώθηκε το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ εξετάστηκαν οργανωτικά και ουσιαστικά ζητήματα ενόψει της επικείμενης συνάντησης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FM George Gerapetritis had a phone conversation with U.S. Secretary of State @StateDept Marco Rubio @SecRubio.



Discussion focused on the excellent state of #Greece–U.S. relations and preparations for the 6th round of the Strategic Dialogue in Athens. pic.twitter.com/KcRKirXghs — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2026

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.