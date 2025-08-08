Συμβαίνει τώρα:
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μαχμούντ Αμπάς – Ανησυχία για τη Γάζα και στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή από την Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς
Φωτογραφία αρχείου / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ via EUROKINISSI

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά την Παρασκευή (08.08.2025) με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι μη αποδεκτή.

Τόνισε επίσης τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας, με στόχο μια λύση δύο κρατών που θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.

Τέλος, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως τη μόνη νόμιμη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, και εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

