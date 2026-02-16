Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα, Δευτέρα (16.02.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν συζήτησαν για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσής τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της συνεργασίας προς όφελος των δύο κρατών και των λαών τους, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και διεθνώς.

Επίσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν συμφώνησαν να συναντηθούν σε επόμενο χρονικό διάστημα.