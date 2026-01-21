Το 112 «αναστάτωσε» τη Βουλή: «Τι γίνεται ρε παιδιά;» – «Για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε»

Μια απρόσμενη διακοπή προκάλεσε μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Το 112 ήχησε εν μέσω ομιλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, δημιουργώντας στιγμιαία αμηχανία αλλά και γέλια με τους διαλόγους που ακολούθησαν.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη στιγμιαία αναστάτωση που προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας προς τα κυβερνητικά έδρανα: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε, δεν πάει άλλο κάνετε ζημιά». Η ατάκα του κ. Κόκκαλη για το 112 προκάλεσε θυμηδία στους παρευρισκόμενους, ενώ αρκετοί βουλευτές χαμογελούσαν καθώς τα κινητά εξακολουθούσαν να ηχούν.

Ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, επιχειρώντας να επαναφέρει την τάξη, αναρωτήθηκε φωναχτά: «Τι γίνεται ρε παιδιά;», δίνοντας τον τόνο της στιγμής σε μια κατά τα άλλα τεχνική και πολιτικά φορτισμένη συζήτηση για τον αγροτικό τομέα.