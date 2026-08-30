ΕΛ.Α.Σ: Στήνει οργανωτικό δίκτυο σε όλη τη χώρα – Οι συντονιστές των Περιφερειών και η νέα δομή, όλα τα ονόματα

Σε φάση πλήρους οργανωτικής ανάπτυξης περνά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), επιχειρώντας να αποκτήσει σταθερή παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα και να δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα συνδέει την κεντρική πολιτική λειτουργία της με τις τοπικές κοινωνίες.

Η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ. ενέκρινε τη συγκρότηση του Οργανωτικού Γραφείου της Συμπαράταξης, καθώς και τον επιμερισμό συγκεκριμένων τομέων ευθύνης, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών.

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Πρόκειται για μια οργανωτική διάταξη στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι περιφερειακοί συντονιστές δεν θα περιορίζονται σε έναν τυπικό ρόλο εκπροσώπησης. Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συγκρότηση, την ανάπτυξη και την παρουσία της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ενός ενεργού πολιτικού και οργανωτικού δικτύου.

Η κατεύθυνση που δόθηκε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής είναι σαφής. Η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία, μεταφέροντας το πολιτικό της πρόγραμμα και τις θέσεις της σε κάθε περιοχή της χώρας.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με την κοινωνία, ώστε το πρόγραμμα και οι πολιτικές θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. «να φθάσουν παντού».

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Ο οργανωτικός χάρτης της Αττικής

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά, όπως είναι αναμενόμενο, η Αττική, όπου η οργανωτική ευθύνη επιμερίζεται ανά γεωγραφικό και εκλογικό τομέα.

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών (Β2) συντονιστής αναλαμβάνει ο Νίκος Σαράντης, ενώ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών (Β1) η Κλεονίκη Αποστολίδου.

Την Ανατολική Αττική αναλαμβάνει ο Σταύρος Καραγκούνης και τη Δυτική Αττική ο Νίκος Πέππας.

Στην Α’ Αθηνών συντονίστρια τοποθετείται η Τζένη Διαμαντοπούλου, ενώ στον Νότιο Τομέα Αθηνών (Β3) την ευθύνη αναλαμβάνει ο Στέλιος Συκάς.

Για την Α’ και Β’ Πειραιά συντονίστρια αναλαμβάνει η Δόμνα Καϊλίδου.

Με αυτή τη διάταξη η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να καλύψει το σύνολο του λεκανοπεδίου με διακριτές οργανωτικές ευθύνες, προσαρμοσμένες στα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Οι 13 Περιφέρειες

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατανομή των συντονιστών στην υπόλοιπη χώρα.

Στη Δυτική Μακεδονία συντονιστής είναι ο Χρήστος Μπγιάλας, ενώ την Ήπειρο αναλαμβάνει ο Βασίλης Τζούφης.

Στη Στερεά Ελλάδα τοποθετείται ο Δημήτρης Βέττας, στη Δυτική Ελλάδα ο Βασίλης Αϊβαλής και στην Πελοπόννησο ο Κωνσταντίνος Τσεφαλάς.

Την ευθύνη για την Κρήτη αναλαμβάνει ο Μανώλης Πετρακάκης, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συντονιστής είναι ο Σωτήρης Αλεξίου.

Στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης τοποθετείται η Έφη Παπαλεξίου, ενώ για την Κεντρική Μακεδονία την ευθύνη αναλαμβάνει ο Θωμάς Μπουρνάρης.

Στο Βόρειο Αιγαίο συντονιστής είναι ο Θάνος Χρονάς, στη Θεσσαλία ο Γιάννης Κουτσιώρας, ενώ για το Νότιο Αιγαίο, με ευθύνη για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, τοποθετείται η Αγγελίνα Χατζοπούλου.

Τέλος, την οργανωτική ευθύνη για το Ιόνιο αναλαμβάνει ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης.

Το νέο Συντονιστικό του Οργανωτικού

Κεντρικό ρόλο στη νέα οργανωτική αρχιτεκτονική αποκτά το Συντονιστικό Οργανωτικού, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ στελέχη.

Στη σύνθεσή του μετέχουν οι:

Σωτήρης Αλεξίου, Στέλιος Αποστόλου, Τζένη Διαμαντοπούλου, Κώστας Μπουλμέτης, Ελένη Σταυρακάκη, Δημήτρης Χαλαζωνίτης, Αγγελίνα Χατζοπούλου και Θάνος Χρονάς.

Η σύνθεση δείχνει και τη σύνδεση που επιχειρείται ανάμεσα στο κεντρικό οργανωτικό επιτελείο και την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς αρκετά από τα στελέχη του Συντονιστικού έχουν ταυτόχρονα παρουσία ή ευθύνη στον περιφερειακό οργανωτικό χάρτη.

Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι τομείς ευθύνης

Παράλληλα με τη γεωγραφική κατανομή, η Πολιτική Επιτροπή προχώρησε και στον επιμερισμό κρίσιμων οργανωτικών αρμοδιοτήτων.

Η Αγγελίνα Χατζοπούλου αναλαμβάνει τη Γραμματεία Οργάνων.

Ο Στέλιος Αποστόλου αναλαμβάνει καθήκοντα Υπευθύνου Εκδηλώσεων, Κινητοποιήσεων και Μελών, έναν τομέα που αναμένεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενεργοποίηση της οργανωμένης βάσης.

Ο Θάνος Χρονάς αναλαμβάνει Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών, με αναπληρωτή υπεύθυνο τον Θάνο Τασίκα.

Την ευθύνη του Τομέα Νέας Γενιάς αναλαμβάνει ο Δημήτρης Πατερέλης, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική απεύθυνση στις νεότερες ηλικίες αποτελεί κρίσιμο πεδίο για το σύνολο των κομμάτων.

Ψηφιακό κόμμα και διαδικτυακή πλατφόρμα

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει η Διαδικτυακή Πλατφόρμα της ΕΛ.Α.Σ., στοιχείο που αποτυπώνει την πρόθεση η οργανωτική ανάπτυξη να μην περιοριστεί αποκλειστικά στις παραδοσιακές κομματικές δομές.

Συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος αναλαμβάνει ο Πέτρος Κόκκαλης, ενώ Υπεύθυνος της Πλατφόρμας ορίζεται ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης.

Η ψηφιακή διάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο νέο οργανωτικό μοντέλο, καθώς μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις τοπικές οργανώσεις, δημιουργώντας νέους τρόπους συμμετοχής, ενημέρωσης και επικοινωνίας με μέλη και πολίτες.

Ο Κώστας Μπουλμέτης διευθυντής του γραφείου του Γραμματέα

Στο πλαίσιο της αναδιάταξης των κεντρικών λειτουργιών, διευθυντής του γραφείου του Γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης, ο οποίος παράλληλα συμμετέχει στο Συντονιστικό Οργανωτικού.

Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ του γραφείου του Γραμματέα και του κεντρικού οργανωτικού μηχανισμού της Συμπαράταξης.

Το πολιτικό στοίχημα της «επόμενης ημέρας»

Πίσω από τις οργανωτικές τοποθετήσεις βρίσκεται ένα ευρύτερο πολιτικό στοίχημα για την ΕΛ.Α.Σ. που δεν ειναι αλλο απο την μετατροπή μιας κεντρικής πολιτικής πρωτοβουλίας σε οργανωμένη δύναμη με πραγματική παρουσία στην κοινωνία και στην περιφέρεια.

Η επιλογή συντονιστών για το σύνολο της χώρας, η συγκρότηση κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και η παράλληλη ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας συνθέτουν ένα μοντέλο που επιχειρεί να συνδυάσει την παραδοσιακή κομματική οργάνωση με νέες μορφές πολιτικής συμμετοχής.

Το επόμενο βήμα είναι πλέον η εφαρμογή του σχεδιασμού στην πράξη.

Οι περιφερειακοί συντονιστές καλούνται να αναλάβουν την ανάπτυξη της Συμπαράταξης στις περιοχές ευθύνης τους, να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τοπικές δομές, να διευρύνουν τη συμμετοχή και να διαμορφώσουν σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με κοινωνικούς, επαγγελματικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επιδίωξη για μεγαλύτερη κινητοποίηση των μελών, οργανωμένη παρουσία σε πολιτικές και κοινωνικές δράσεις και ουσιαστικότερη παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες.

Η φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. πρέπει «να φθάσουν παντού» συμπυκνώνει τη λογική του νέου οργανωτικού σχεδιασμού.