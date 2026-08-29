Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία: Το βίντεο της περιοδείας και η ατάκα για τη γραβάτα – «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»

Βίντεο από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ανάρτησε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις επαφές που είχε στην περιοχή.

Σε ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να δείχνει μία πράσινη γραβάτα και να σχολιάζει χαμογελώντας: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με μήνυμα για τις προοπτικές της περιοχής, σημειώνοντας: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».