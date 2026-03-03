Το παρασκήνιο της βοήθειας της Ελλάδας στην Κύπρο – «Θωρακίζονται» βάσεις και πρεσβείες στη χώρα

Με στόχο τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση του πολιτικού κόσμου απέναντι στους κινδύνους που δημιουργούνται τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κύπρο, από τις εκρηκτικές διαστάσεις που λαμβάνουν οι συρράξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει ανοιχτός να ενημερώσει προσωπικά όποιον πολιτικό αρχηγό υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχεται τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή, μετά από αίτημα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί για τις προτεραιότητες και τις θέση της χώρας για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Βουλή ενημερώνει αύριο ο πρωθυπουργός

Το Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο του αιτήματος του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών «για χάραξη εθνικής γραμμής», αλλά και του ΚΚΕ για άμεση ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής, απαντά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί για το θέμα την Τετάρτη (04.03.2026) στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την Επιστολική Ψήφο, ενώ την ίδια ημέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Το παρασκήνιο της αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο

Η κυβέρνηση εστιάζει την προσοχή της προς δύο κατευθύνσεις… Η πρώτη είναι η Κύπρος, η οποία, στη Βρετανική Βάση, στο Ακρωτήρι, δέχτηκε επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, Ιρανικής κατασκευής, που εκτιμάται ότι απογειώθηκαν από τον Λίβανο, από τη Χεζμπολάχ.

Παρά το γεγονός ότι ο Βρετανός υπουργός Άμυνας έσπευσε να τονίσει ότι η χώρα του δεν συμμετέχει στις επιθέσεις στο Ιράν, τα μηνύματα από την Τεχεράνη θέτουν την Αθήνα και τη Λευκωσία σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελληνική «ασπίδα» στην Κύπρο

Μετά την επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κύπρου, η Ελλάδα αποφασίστηκε να συνδράμει στην άμυνα της Κύπρου, και στέλνει στην περιοχή ένα από τα υπερόπλα της, την υπερσύγχρονη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων», που φέρει προηγμένες αντιαεροπορικές και αντιβαλλιστικές δυνατότητες, αλλά και τη φρεγάτα «Ψαρά», τύπου MEKO, με το περίφημο σύστημα αντι-drone «Κένταυρος», ενώ ήδη από χθες έφτασε στην Κύπρο μία τετράδα μαχητικών F-16 Viper.

Αυτό το ενδεχόμενο, της ελληνικής συνδρομής, είχε συζητηθεί ήδη στο ΚΥΣΕΑ του Σαββάτου (28.02.2026) και είχε ληφθεί θετική απόφαση.

Παράλληλα δε, σήμερα στη Λευκωσία μεταβαίνει και ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα συνδρομής υποβλήθηκε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεδομένου ότι η Κύπρος δεν έχει αντι-drone εξοπλισμό, κι ενώ ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ανοιχτά ότι το Ιράν θα χτυπήσει τη Μεγαλόνησο, με το επιχείρημα ότι εκεί «οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους». «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαρντάρ Τζαμπαρί.

Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη Σούδα

Η δεύτερη κατεύθυνση στην οποία εστιάζει την προσοχή της η Αθήνα, είναι η αμερικανική βάση στη Σούδα, στην οποία έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα και ενεργοποιούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το γεγονός ότι η Σούδα βρίσκεται, θεωρητικά, μέσα στην εμβέλεια κάποιων Ιρανικών πυραύλων, θέτει την Αθήνα σε αυξημένη επιφυλακή, τόσο για πιθανά χτυπήματα, όσο και για το ενδεχόμενο κατασκοπείας στη βάση των ΗΠΑ.

Ποιοι θεωρούνται πιθανοί στόχοι στην Ελλάδα;

Μέτρα λαμβάνονται και για τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, για Πρεσβείες στην Ελλάδα, με έμφαση στην Πρεσβεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για επιχειρήσεις συμφερόντων των δύο χωρών, ακόμη και για τις συναγωγές.

Αυστηρός έλεγχος σε αιτήσεις ασύλου από το Ιράν

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης (Ant1), πλέον θα εξετάζονται πιο αυστηρά οι αιτήσεις ασύλου από το Ιράν, υπό τον φόβο να προσπαθήσουν να μπουν στη χώρα Ιρανοί «που μπορεί να είναι με τους επιτιθέμενους ή που θέλουν να κάνουν δολιοφθορές».

Αυστηροί έλεγχοι στα αεροδρόμια

Αυστηρά μέτρα λαμβάνονται ήδη και στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, όπου «σκανάρονται» όλοι οι επιβάτες που μπαίνουν στην Ελλάδα, έχουν ύποπτο προφίλ και κατάγονται από συγκεκριμένες χώρες.

«Προτεραιότητα η ασφάλεια των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή»

Τέλος, η Αθήνα βρίσκεται σε επιφυλακή για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από την εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όταν όμως αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

«Η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή» δήλωσε ο πρωθυπουργός, προς τους επικεφαλής των πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή, σε τηλεδιάσκεψη που είχε μαζί τους.

Με στρατιωτικά αεροσκάφη ο επαναπατρισμός Ελλήνων

Χτες υπήρχε η αίσθηση ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν κάποια αεροδρόμια, με λιγότερους περιορισμούς πτήσεων, όπως το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν και της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία, και να υπάρξουν πτήσεις επαναπατρισμού, κάτι που τελικά δε συνέβη. Ωστόσο, η πλειονότητα των Ελλήνων που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα δεν βρίσκεται σε αυτές τις δύο χώρες, ούτε είναι εύκολο να τις προσεγγίσει…

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται, το έργο του επαναπατρισμού, όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, να το αναλάβουν στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη.