Το ΠΑΣΟΚ «και ξέρει και θέλει και μπορεί»: Η λύση στο κυκλοφοριακό, το ψευτοδίλημμα της ΝΔ και η διαφορετική στρατηγική Δούκα

Στα θέματα καθημερινότητας επιμένει το ΠΑΣΟΚ, σε μία προσπάθεια να πείσει ότι είναι δίπλα στους πολίτες, όχι μόνο για να τους στηρίξει στα δίκαια αιτήματά τους, όπως γίνεται στην περίπτωση των αγροτών, αλλά για να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Απώτερος στόχος του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να καταγραφεί στη συνείδησή τους ως η πολιτική δύναμη που έχει το πρόγραμμα και την ικανότητα να τους προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική λύση.

Σε αυτό το πλαίσιο, μόνο τυχαία δεν είναι η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος για το κυκλοφοριακό, ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει αποδείξει ότι και ξέρει και θέλει και μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα». Πρόκειται για ένα σύνθημα που θα ακουστεί πολλές φορές στο εξής στον δρόμο προς τις εκλογές, ειδικά από τη στιγμή που ξεκινά η επιχείρηση… διεύρυνσης του κόμματος, στην πορεία και προς το Συνέδριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό

Ειδικά για το κυκλοφοριακό, ένα θέμα που αγγίζει κάθε πολίτη στο λεκανοπέδιο και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς η κατάσταση στους δρόμους έχει γίνει ασφυκτική, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες τους βασικούς άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για τον Κηφισό, σε μία άτυπη απάντηση στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την «σκέψη» που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο περί μη κυκλοφορίας φορτηγών για τις ώρες αιχμής προσπαθώντας να προλάβει την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, όπως εκτιμούν στην Χαριλάου Τρικούπη, έκανε λόγο για παρεμβάσεις χαμηλού κόστους αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας.

Μίλησε για έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους του Κηφισού, όσο και στις λωρίδες κυκλοφορίας, με στόχο αφενός να αποτρέπεται η υπερφόρτωση του δικτύου, αφετέρου τα όρια ταχύτητας να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στον φόρτο της κίνησης.

Πρότεινε ακόμα τη δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά τέσσερα χιλιόμετρα, ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί τεράστια συμφόρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε ακόμα :

– Αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Πέτρου Ράλλη, με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας, καθώς και επαναχάραξη των λωρίδων

– Άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης κρίσιμων έργων υποδομών, με μελέτες, αδειοδοτήσεις και εξεύρεση χρηματοδοτικών πηγών

– Μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής

– Συντονισμό των φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, στη βάση της εμπειρίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

– Θέσπιση ως προαπαιτούμενων των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας

– Διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού

– Πεζοδρομήσεις σε συνδυασμό με νέα χωροταξική πολιτική

– Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

– Μεταφορά δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής και κίνητρα για αντίστοιχη μετακίνηση των επιχειρήσεων.

Ψευτοδίλημμα το «Μητσοτάκης ή χάος»

Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, με αφορμή άλλοτε τη στάση των κυβερνώντων στο αγροτικό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοτε στην ακρίβεια, το στεγαστικό, τη δημόσια υγεία και παιδεία, την ατιμωρησία των στελεχών της κ.ο.κ. Χαρακτήρισε «ψευτοδίλημμα» το «Μητσοτάκης ή χάος» και έθεσε το δικό του δίλημμα για τον πολίτη, ήτοι το τι επιλέγει μεταξύ της απλής επιβίωσης και της ζωής με προοπτική και ελπίδα. «Η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Παράταξη, με ένα πρόγραμμα προοδευτικό, συγκεκριμένο και υπεύθυνο», είπε, εγγυώμενος την ελπίδα με λύσεις και μαζί «μία αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική επιλογή» για κάθε πολίτη.

Διαφορετική στρατηγική θέλει ο Δούκας

Και ενώ στην ίδια εκδήλωση, λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε και ο Χάρης Δούκας, με τους δύο άνδρες να κινούνται στην ίδια γραμμή, λίγες ώρες νωρίτερα, με συνέντευξή του στο Action24 είχε επαναφέρει τις προτάσεις του ενόψει συνεδρίου, προκαλώντας ίσως δυσαρέσκεια σε κάποιους εντός κόμματος.

Για του λόγου το αληθές, ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε εκ νέου θέμα πολιτικών συνεργασιών, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΝΔ δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή και πως το ΠΑΣΟΚ οφείλει να κινηθεί αυτόνομα αλλά να παραμείνει σε ανοιχτό διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις. Πήγε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει κόμμα, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αποκλείσει το τελευταίο από τον διάλογο. Ζήτησε μάλιστα να υπάρξει «μεγάλο προσκλητήριο» προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και να τεθούν στο επίκεντρο μεγάλα ζητήματα όπως το εργασιακό, η συνταγματική αναθεώρηση και η αυτοδιοίκηση.

«Αν δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέτωπα και να πετύχουμε νίκες, όπως κάναμε στον δήμο της Αθήνας, τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι υπάρχει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης», είπε, τονίζοντας την ανάγκη διαφορετικής στρατηγικής για να αλλάξει η εικόνα στασιμότητας του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.