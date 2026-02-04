Το ΠΑΣΟΚ σε νέο κύκλο εσωστρέφειας: Οι αιχμές Δούκα, η «αποθέωση» σε Γερουλάνο και το μήνυμα ενότητας Ανδρουλάκη

Δεν πρόλαβαν να αναφωνήσουν «Δόξα Τω Θεώ» και ξαναγύρισαν στο «Βοήθα Παναγιά» στο ΠΑΣΟΚ. Για του λόγου το αληθές, εκεί που κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι μετά από τόσα «δώρα» που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, του έκανε και εκείνος ένα, εκκινώντας τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και άρα δίνοντάς του την ευκαιρία να κινηθεί ενωμένα και συσπειρωτικά, αναζωπυρώθηκαν αίφνης οι εσωκομματικές εστίες με «μπροστάρη» τον Χάρη Δούκα.

Σε μία από τις τακτικές πλέον τηλεδιασκέψεις του Χάρη Δούκα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τον στηρίζουν ανά την Ελλάδα, χθες, ακούστηκαν «χοντράδες» κατά της ηγεσίας του κόμματος και όχι μόνο. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπήκε και η Άννα Διαμαντοπούλου, όχι για τον κομματικό της ρόλο ως υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, αλλά γιατί έσπευσε να απαντήσει ως «βασιλικότερη του βασιλέως» στον δήμαρχο Αθηναίων, αφήνοντας να εννοηθεί περίπου ότι στόχος της κριτικής του είναι η ήττα του Νίκου Ανδρουλάκη με σκοπό να τον διαδεχθεί.

Την ίδια ώρα, την αποθέωση γνώρισε σε εκδήλωση της ΝΕ Ηλείας ο Παύλος Γερουλάνος, με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν κάποιον από το ακροατήριο όταν φώναξε «Παύλο γερά» και τον Μιχάλη Κατρίνη να σημειώνει με νόημα στον χαιρετισμό του ότι «ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει τις γκρίνιες, δεν αντέχει όμως και τις ήττες», ζητώντας ενότητα και νίκη στις εκλογές. Ενδιαφέρον νέο στοιχείο δε, είναι η παραδοχή στελεχών της πλευράς Δούκα ότι δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές με την πλευρά Γερουλάνου, αλλά και η συζήτηση που έχει ξεκινήσει αίφνης από άλλες πλευρές περί δυνατότητας αλλαγής εν κινήσει.

Στη διαδικτυακή συνάντηση του Χάρη Δούκα με 850 στελέχη και πολίτες από όλη τη χώρα, ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε ως κεντρικό πολιτικό ερώτημα γιατί, παρά την φθορά που σημειώνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Απάντησε στα σενάρια περί «φεύγατου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα «αθλιότητα» και ξεκαθάρισε ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ. Μόνο που, όπως επέμεινε, «η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία».

Ξεκαθαρίζοντας ότι «δε δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο», ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε το πλαίσιο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται. Απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις. Αναφερόμενος δε, στην προηγούμενη εμπειρία της Αθήνας, θύμισε ότι σε μία περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επαναληφθεί. Την ίδια ώρα, παρατήρησε έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία, ζητώντας αυτή η κατάσταση να αλλάξει στο συνέδριο με μαζική συμμετοχή των στελεχών και προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών. Έκλεισε, πάντως, με μήνυμα πολιτικής μάχης για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά.

Και ενώ όλα αυτά, και όσα άλλα γίνονται σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις και μικρότερες συγκεντρώσεις δείχνουν ότι τα εσωκομματικά ήρθαν για να μείνουν στο ΠΑΣΟΚ, παρά την πορεία στο Συνέδριο και ακόμα περισσότερο στις εκλογές, οι πληροφορίες επιμένουν ότι σαφές μήνυμα για τέλος στην εσωστρέφεια θα επιχειρήσει να στείλει το αμέσως επόμενο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη σήμερα, στελέχη όλων των τάσεων τελούν… εν αναμονή της συνέντευξης που θα παραχωρήσει στον ΑΝΤ1 λίγο πριν από τις οκτώ το πρωί.