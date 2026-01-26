Το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά περιδίνησης: Αιχμές, εσωστρέφεια και στο βάθος το συνέδριο του Μαρτίου

Με κύκλο που δεν κλείνει μοιάζει αυτός της εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ, που κινδυνεύει να χάσει άλλη μία ευκαιρία – ίσως και την τελευταία – να σταθεί στα πόδια του και να πρωταγωνιστήσει ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου.

Στα λόγια, όλων σχεδόν των κορυφαίων στελεχών, η ευκαιρία αυτή θα μπορούσε να είναι το συνέδριο του Μαρτίου. Στην πραγματικότητα, όμως, σε αυτό οδεύουν, περνώντας… ξυστά από αιχμές, προερχόμενες από όλες τις πλευρές. Στην πλειονότητά τους, οι κορυφαίοι του ΠΑΣΟΚ, που δεν αμφισβητούν μεν την ηγεσία – δε θα μπορούσαν άλλωστε, αφού εξελέγη για δεύτερη φορά προ διετίας, δεν έχει χάσει ποσοστά έκτοτε και αν την αμφισβητούσαν, το μόνο που θα κατάφερναν, θα ήταν να τη συσπειρώσουν – αλλά ετοιμάζονται να το κάνουν την επομένη κιόλας μίας τυχόν ήττας στις εθνικές εκλογές, προσέρχονται να μετρήσουν εκεί τις δυνάμεις τους.

Δεν είναι λίγοι, άλλωστε, που εκτιμούν ότι η ήττα δεν είναι ένα σενάριο με λίγες πιθανότητες. Ειδικά από τη στιγμή που τον πήχη έχει βάλει αρκετά ψηλά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, κυνηγώντας την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις, δείχνουν τη ΝΔ να φθείρεται μεν, όπως είναι φυσικό στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, αλλά να παραμένει αδιαμφισβήτητα πρώτη, με πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενίοτε απειλείται ακόμα και από ανύπαρκτα ακόμα κόμματα.

Παρ’ όλα αυτά, το ξέσπασμα της προηγούμενης Τρίτης, όταν έβαλαν σχεδόν «όλοι εναντίον όλων» στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, δεν έμεινε εκεί. Συνεχίστηκε στα πάνελ των τηλεοράσεων και τις επιμέρους ‘μαζώξεις’ δια ζώσης, ή και υβριδικές, των εν δυνάμει υποψηφίων προέδρων του κόμματος. Σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ, ο Παύλος Γερουλάνος, περίπου ανανέωσε τη… διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα του ΠΑΣΟΚ ,σημειώνοντας ότι «ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι ουσιαστικά μέχρι το Πάσχα», αφού αμέσως μετά, όπως είπε, ξεκινάει μία προεκλογική εκστρατεία. Περιγράφοντας, λοιπόν, το δίμηνο που έχουμε μπροστά μας -και εξαιτίας του συνεδρίου- ως πολύ κρίσιμο, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, μεταξύ των οποίων η συχνότερη συνεδρίαση των οργάνων του. Ερωτηθείς πάντως αν ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβητείται, το αρνήθηκε, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν τον αμφισβητεί, αφού έχουμε εκλογές μπροστά μας.

Αλλαγή στρατηγικής ζήτησε από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας, επιμένοντας σε ψήφισμα στο συνέδριο με το οποίο θα δεσμευθούν όλοι ότι λένε «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ μετεκλογικά, θέτοντας θέμα προγραμματικού διαλόγου με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, χωρίς αποκλεισμούς, από τώρα και πάντως στην πορεία προς τις κάλπες, και αφήνοντας όμως παράλληλα εμμέσως αιχμές για προσπάθεια ελέγχου του συνεδρίου, ζητώντας «να υπάρχει απόλυτη θεσμική διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο και στο συνέδριο να τηρηθούν τα καταστατικά». Όσο για τον πρόεδρο, ξεκαθάρισε πως επουδενί δεν τον αμφισβητεί, αλλά θέτει θέματα πολιτικά.

Για το ενδεχόμενο ενός κακού εκλογικού αποτελέσματος για το ΠΑΣΟΚ και το αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας, ρωτήθηκε και ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου, γιος του ιδρυτή του κόμματος. «Όποτε δεν πάνε οι εκλογές καλά, ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι πρόεδρος σε οποιοδήποτε κόμμα -το έχει κάνει ο Βενιζέλος, το έκανε και ο Γιώργος (σ.σ. Παπανδρέου)- βάζει το ερώτημα στον εαυτό του», είπε, πετώντας την μπάλα στην επομένη των εκλογών. Παραδέχθηκε πάντως πως το να συζητείται σήμερα κάτι τέτοιο, είναι άσχημο, αφού μοιάζει με ηττοπάθεια.

Έκκληση να μπει τέλος στην εσωστρέφεια έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι αν αυτή επικρατήσει στον δρόμο προς το Συνέδριο, αυτό μπορεί να έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, πράγμα που θα είναι κακό και για το κόμμα και για την χώρα. Ενιαία φωνή, προκειμένου να εκπέμπεται καθαρό μήνυμα στους πολίτες, ζήτησε από την πλευρά του και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προκειμένου το κόμμα να γίνει ξανά ελκυστικό στους πολίτες.